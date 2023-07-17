Любовь и музыка – прекрасны!

Премьерный показ редко исполняемого сочинения ­Джоаккино Россини украсил программу Международного фестиваля «Опералия» и был принят несмолкаемыми овация­ми пуб­лики. Солисты «Астана Опера» и Международной оперной академии, симфонический оркестр и хор театра впечатлили мастерством и слаженностью исполнения.

Насыщенная событиями «Итальянка в Алжире» – пример классической оперы в комическом жанре. Для труппы это абсолютно новый материал, ведь подобные спектакли редко ставятся во всем мире, поэтому они расширяют творческие возможности для вокалистов, музыкантов оркестра и, конечно, формируют вкус публики.

Дирижер-постановщик Руслан Баймурзин и дирижер Джузеппе Акуавива вместе с симфони­ческим оркестром «Астана Опера», артистами хора смогли достичь высокой планки, установленной композитором, и погрузили слушателей в пучину страстей, бушевавших на сцене.

Особенную атмосферу спектакля создал режиссер, лауреат и дипломант международных конкурсов Еренбак Тойкенов, который перенес захватывающий сюжет в наши дни. А итальянский художник по костюмам Манана Гуния изящно воплотила концепцию режиссера в жизнь.

– Это единственный спектакль в нашем театре, поставленный на современный лад. В частнос­ти, молодежи, думаю, будет интерес­но. Я против того, когда просто переносят в наше время место действия, надевают современные костюмы. Самое главное – идея должна быть современной. Наде­юсь, нам удалось ее передать, подстроить под наш менталитет. К слову, это также первый спектакль, который мы поставили своими силами. То есть раньше мы приглашали режиссеров, художников по свету, по видео, а теперь сделали все собственной командой, вместе со слушателями академии, с солистами, – рассказал Еренбак Тойкенов.

Оперы Россини отличаются виртуозностью исполнения, требуют серьезной подготовки и безупречной техники. В премьерных спектаклях были представлены в основном учащиеся Международной оперной академии, которым помогала педагог-консультант по вокалу Алла Симонишвили, и можно с уверенностью сказать, что их выступления стали непростым экзаменом, который они прошли с достоинством. Свидетельством тому стали аплодисменты и восторг публики, их благодарность артистам.

– Каждая встреча с прекрас­ным миром оперного искусства – большой праздник для меня, – поделилась впечатлениями жительница столицы Гаухар Муратова. – Приобщиться к мировому музыкальному искусству, вживую услышать симфонический оркестр, классическое оперное пение, увидеть этот фантастический зал, великолепные костюмы, созданные талантливыми художниками, – все эти возможности дает нам «Астана Опера». Я стараюсь не пропускать премьеры, и «Итальянку в Алжире» ждала с нетерпением. Музыка, написанная великим композитором, вечна, впрочем, как и человеческие пороки, которые обнажает автор. Симфонический оркестр – просто чудо, а волшебные голоса исполнителей в обрамлении хора заставляют замирать сердце. Было очень интересно наблюдать соединение музыки, имею­щей 200-летнюю историю, с современным сюжетом.

Главную женскую партию Иза­беллы в премьерных спектак­лях исполнили приглашенная вокалистка Лаура Вереккья и слушательница академии Эльмира Шпекпаева. Совершенно разные внешне обладательницы выдаю­щихся голосов продемонстрировали двух удивительно выразительных героинь, способных влюблять и вести за собой.

– Изабелла очень свободолюбивая, вольная, независимая женщина. В этой опере она раскрывается полностью: она настолько сильная и хитроумная, что сделает все именно так, как захочет. Она из такого типа женщин, для которых не сущест­вует безвыходных ситуаций, Изабелла твердо уверена, что решит любую проблему, – рассказала о своей героине Эльмира Шпекпаева.

Прекрасные обволакивающие басы Жандарбека Еркинбаева и Шынгыса Расылхана представили главную мужскую партию Мустафы. Лирические теноры Алихан Зейнолла и Нарул Тойкенов исполняли партию Линдоро. Образ страдающей от неразделенной любви супруги бея Эльвиры талантливо воплотили Гульдана Алдадосова и Айзада Капонова.

В роли Зульмы на сцену вы­шла обладательница волшебного сопрано Айгерим Аманжолова, партию Таддео исполнили блис­тательные баритоны Ержан Саи­пов и Азат Малик. Брутальный Динмухамед Кошкинбаев и артистичный Алтынбек Абильда дебютировали в партии Али.

– Мы привыкли к опере, где музыкальные номера, которые можно спеть спокойно стоя, нет такой динамики движения, действия. В комической же опере каждое слово с подтекстом, актер должен владеть мимикой, обладать великолепной пластикой, уметь, если нужно, и потанцевать. То есть это жанр именно актерский, а не только вокальный, – отмечает Алла Симонишвили.

Оперу «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини можно будет увидеть на сцене «Астана Опера» в новом театральном сезоне. Спектакль, впервые поставленный в Казахстане при поддержке Министерства культуры и спорта РК, безусловно, займет свое достойное место в репертуаре столичного театра.