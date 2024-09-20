Любовь к поэзии, сказкам и легендам поможет быстрее освоить разговорный казахский

– Сейчас я даже не помню, с какого возраста говорю на двух языках, – рассказывает она. – Родилась в Шетском районе, с первого класса воспитывалась в детском доме – сначала в поселке Рудник, потом в Жезказгане. И так сложилось, что все мое окружение – учителя, ровесники, друзья – говорили по-казахски.

27-летняя жезказганка по окончании колледжа некоторое время работала в компании мобильной связи, а сейчас трудится в бутике детской одежды. Знание двух языков очень помогает ей в жизни, особенно в работе.

– Хорошо, что можешь все объяснить сама, – говорит Юлия Ким. – Это очень упрощает общение – и клиентам, и мне приятно поговорить, обсудить что-то. Сейчас вместе со старшей дочкой учу английский язык, не из-за каких-то планов на будущее, а просто так, для себя.

Со своим супругом Русланом Кимом Юлия воспитывает двух детей – девочку и мальчика. История их романтических отношений началась с общения в соцсетях.

– Я русская по национальности, у мужа папа татарин, а мама кореянка, – продолжает она. – Супруг прекрасно понимает казахский, но не говорит на нем. А я и дети по-русски почти не говорим. С сыном вообще история интересная была в детстве. Как-то заметили, что он не реагирует, когда зовем его на русском языке. Если честно, сначала забеспокоились, все ли в порядке со слухом. Как оказалось, он просто плохо понимал по-русски, и когда я подозвала его к себе по-казахски, сразу отозвался.

Когда сын был еще маленький, поясняет Юлия Ким, она работала дистанционно, как правило, по телефону говорила по-казахски, и с ним – тоже. Сейчас дети Юлии и Руслана обучаются в русскоязычной школе – родители хотят, чтобы в будущем они говорили на нескольких языках.

– Живое общение – лучший опыт, – уверена Юлия Ким. – Но и найти собеседника в помощь не у всех легко получается. В случае с английским языком я поддержала дочь, и мы доверились репетитору. Домашние задания выполняем вместе – так веселее и точно эффективнее. Мы многое любим делать сообща. Мне кажется, если человек не может в одиночку справиться с обучением, можно привлечь кого-то из близких.

Сейчас будущие полиглоты проходят по шесть букв в день, читают и прилежно выполняют все задания учителя. В дневнике детей Юлии Ким по русскому и казахскому стоят пятерки, таких же оценок от них ждут и по другим предметам.

– Знать разные языки хорошо не только для общения, – считает Юлия Ким. – Тем, кто владеет казахским, доступны и другие языки тюркской группы. Например, я понимаю турецкий, татарский и узбекский. Нельзя сказать, какой из них более сложный – у каждого свои особенности. Но есть еще один положительный момент: мне кажется, что тем, кто говорит на двух языках из разных языковых групп, проще потом выучить третий, четвертый языки и так далее.

Понимание тюркских языков дает дополнительные возможности к общению, пониманию разного контента в Интернете. К примеру, Юлия Ким часто смотрит фильмы на турецком или узбекском языках – своего рода погружение в культуру близких по духу народов. Сегодняшние возможности для обучения онлайн гораздо шире, чем 20 лет назад. Когда Юлия Ким училась в школе, она была увлечена другими занятиями, и времени на изучение того же английского ей не хватало.

– Я играла на домбре, занималась танцами, выступала в ансамбле детского дома, – вспоминает она. – Мне всегда нравилось творчество, мы изучали современный танец, классический, народный. До сих пор не знаю нотной грамоты, ведь нас учили музыке наглядно. Учитель показал на домбре – я повторила и заучила, схватываю очень быстро. А еще уроки нужно было сделать.

К большому сожалению, говорит она, ее любимый музыкальный инструмент был утерян во время одной из поездок на музыкальный конкурс. С тех пор Юлия Ким так и не смогла подобрать домбру, которая пришлась бы ей по душе.

– Пробовала играть на других инструментах, но не могу – все не то, – признается она. – Руки привыкли к той самой, утерянной, с тех пор больше на домбре не играю.

С музыкальными и танцевальными выступ­лениями Юлия Ким побывала практически во всех городах Казахстана, есть победы в творческих конкурсах. Одна из самых запоминаю­щихся поездок состоялась в 2008 году, когда ее с одноклассниками за хорошие отметки наградили поездкой на Черное море.

Конкурсные поездки Юлия Ким продолжила и во время обучения в колледже, только уже не на творческие соревнования, а на языковые.

– Были разные конкурсы, но помню один большой, где состязались участники со всей страны, – вспоминает Юлия Ким. – Конечно, это были сильные конкуренты, которые, возможно, говорили по-казахски лучше меня, тем не менее я заняла тогда третье место.

Не всегда победа зависит только от скорос­ти чтения и произношения. Нужно уметь грамотно писать, объяснить свой выбор. Ошибки делают многие – и те, кто учит, и те, кто уже свободно говорит по-казахски. Как приз­нается моя собеседница, во время учебы в школе ей очень нравились уроки казахского языка. Сколько было изучено стихотворений, песен, сколько литературных произведений прочитано...

– До сих пор мой любимый поэт – Абай, – продолжает Юлия. – Его слова назидания и другие стихи я наизусть знала. Возможно, любовь к поэзии или к сказкам, легендам поможет желающим быстрее освоить разговорный казахский. Со своей стороны скажу, что успеха добьется тот, кто пусть с ошибками, но пытается говорить. Без навыков общения освоить речь невозможно.