Любовь к родной земле

Курдская община Казах­стана, наряду с узбекской, уйгурской и турецкой диас­порами, является одной из самых казахоязычных. Помнится, еще десять лет назад, в 2014-м, в ходе празднования Наурыза в Каскелене представители респуб­ликанской ассоциации курдов «Барбанг» гордо заявили, что 75% их соплеменников свободно говорят на казахском. Уже тогда при курдских этнокультурных центрах действовали курсы по изучению государственного языка, издавались книги, посвященные истории и культуре Казахстана.

Работа в данном направлении продолжается по сию пору. Как отметил заместитель председателя ассоциации «Барбанг» Агали Ибрагимов, на постоянной основе проводятся мероприятия среди курдской молодежи, позволяющие расширить сферу применения қазақ тілі, популяризировать традиции, обычаи, национальных героев казахского народа.

– Сегодня, чтобы добиться успехов в той или иной сфере, отрасли, каждому гражданину страны, независимо от его национальной принадлежности, необходимо знать казахский язык, причем не только разговорный, но и литературный, – убежден Агали Ниязович. – Поскольку овладение языком легче всего дается в детстве, представители нашей диаспоры стараются устроить детей в казахские детские сады и школы. Взрослые нанимают репетиторов, повсеместно в домах дружбы открыты бесплатные языковые курсы.

По данным общественника, государственным языком владеют почти 100% курдов, проживающих в южных регионах республики. В ближайшие пять лет, считает заместитель главы ассоциации «Барбанг», не только курды, но и представители других народов, проживающих в нашей стране, заговорят қазақша: в обществе резко выросли спрос и потребность именно в вопросе использования казахского языка в повседневной жизни.

Предков другого моего собеседника – председателя курдского этнокультурного центра Талгарского района Хасана Узуналиева – в далеком 1944 году насильственно депортировали из Грузии в Казахстан. Большинство репрессированных курдов обос­новались в сельской местности, прадеда и прабабушку Хасана вместе с сыном приютила семья выдающегося акына Жамбыла Жабаева.

– Как рассказывал мой дедушка Осман, их тепло встретили сам Жамбыл-ата и его родные, обогрели, дали кров, – говорит Хасан Сулейманович. – Переселенцы проживали в усадьбе поэта в Жамбылском районе Алматинской области, где сейчас расположен литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева. Им посчастливилось пить чай за одним дастарханом с акыном, слушать его песни и стихи. В процессе общения заговорили на казахском, свои знания передали нам, потомкам.

Предки Хасана трудились в местном колхозе. Когда в 1956 году их реабилитировали и появилась возможность вернуться на родину, они приняли решение остаться на гостеприимной казахской земле, ставшей в то время отчим домом не только для курдов, но и чеченцев, ингушей, корейцев, немцев, представителей других репрессированных народов.

– Мы благодарны казахам, которые сами прошли через горнило репрессий и при этом делились последним с насильно переселенными, – отмечает представитель курдской общины. – Необходимо помнить трагические страницы прошлого, передавать историчес­кую память следующим поколениям. Наш долг и обязанность – проявлять уважение к языку и культуре казахского народа. В этом заключается выражение пат­риотизма и гражданственности, любви к родной земле, ее почитание.

По словам жителя села Бесагаш Талгарского района Али Токоглы, для многих курдов, знающих, помимо родного языка, также турецкий и азербайджанский, выучить казахский не составляет большого труда, поскольку эти языки принадлежат к единой тюркской языковой группе. Схожи слова, грамматика, правила произношения и построения предложений.

В детстве Али Мамедович учился в русской школе. С 1972 по 1996 год работал в сфере животноводства: осуществлял доставку питьевой воды, комбикорма, продуктов на отдаленные отгонные участки.

– Ежедневно общался с чабанами, – вспоминает пенсионер. – Вот так и овладел қазақ тілі. Думаю, именно погружение в языковую среду – самый лучший и легкий способ изучения любого языка. Сейчас помогаю внукам делать домашние задания по казахскому и всегда говорю, что в будущем для получения образования, построения карьеры им нужно будет знать государственный язык. Мы здесь родились, выросли, вырастили детей, нянчим внуков. Другой родины у нас нет, и будущее наших потомков связано с Казахстаном.

Сам Али Мамедович, помимо родного курдского, казахского и русского языков, знает также турецкий и уйгурский. Специальных учебных курсов аксакал не оканчивал, языковые навыки освоил в ходе постоянного общения с соседями, друзьями, коллегами по работе.