"Люди месяцами без воды": Смаилов раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого водоснабжения

Правительство
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В субботу, 20 мая, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Координационного штаба, на котором рассмотрены меры по обеспечению населенных пунктов водоснабжением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что по поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить 100% доступ населения к чистой питьевой воде. На сегодня доступ к услугам водоснабжения в городах достигает 98,4%, в селах – 94,5%. Наименьший охват отмечается в городах Абайской, Акмолинской и Жамбылской областей, а также в селах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

В текущем году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге. В целом до 2025 года необходимо обеспечить чистой питьевой водой всех жителей оставшихся 25 городов и 1 395 сел. В этой связи выработан соответствующий план, где учтен каждый населенный пункт республики. Ведется мониторинг, в том числе в части проведения поисково-разведочных работ, разработки проектно-сметной документации и хода строительно-монтажных работ.

О ходе строительства и реконструкции групповых водопроводов доложил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев. О мерах, принимаемых в регионах, рассказали акимы Костанайской области Кумар Аксакалов, Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Премьер-министр напомнил, что в начале мая на заседании Правительства отмечалось затягивание процесса завершения «долгостроев» по проектам питьевой воды. Вместе с тем пока сроки завершения строящихся объектов затягиваются, существующая инфраструктура приходит в негодность.

«Так, жители жилого массива Каргалы в городе Актобе жалуются на систематическое отключение холодной и горячей воды. В Егиндыкольском районе Акмолинской области единственным безальтернативным источником водоснабжения 12 сел является изношенный Нуринский водовод, потери воды на котором достигают 70-80%. Жители этих сел из-за регулярных порывов водовода месяцами остаются без воды», – указал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в селе Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области водопровод функционирует не в полной мере.

«Это лишь несколько примеров из 9 тысяч официально поданных жалоб от населения за текущий год», – подчеркнул премьер-министр.

Он указал и на другие недоработки на местах. В частности, не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях. Кроме того, несмотря на имеющую потребность в установке модулей очистки воды в 154 селах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели необходимые средства в полном объеме.

«Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, каждому региону, в особенности с наименьшими показателями, следует усилить темпы работы. Министерству индустрии надо обеспечить более жесткий контроль», – сказал Алихан Смаилов. 

По его словам, следующим важным блоком в проводимой работе является обеспечение соответствующей цифровизации водной отрасли.

«Автоматизация производственных процессов водоснабжения обеспечит более рациональное потребление воды. Это позволит снизить ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократить затраты. В рамках данного направления до конца текущего года должна быть внедрена Интерактивная карта природных ресурсов с модулем «Водные ресурсы». Кроме того, все имеющиеся установки и гидросооружения должны быть снабжены необходимыми приборами учета», – отметил глава Правительства.

В заключение Алихан Смаилов поручил проработать вопросы по оперативному завершению всех «долгостроев» по питьевому водоснабжению, до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообеспечению в следующем году, завершить поисково-разведочные работы в 22 поселках, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.

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