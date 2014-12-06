Людям с ограниченными возможностями присудили премии "ЖанШуақ" в Астане

Во Дворце мира и согласия состоялась VII торжественная церемония вручения общественной премии "ЖанШуақ" людям с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии "Нур Отан"."Каждый из нас должен приложить все усилия для того, чтобы наша страна стала одной большой семьей, где все имеют равные права, равные возможности. Вместе внося вклад в успешную реализацию Поручения Лидера партии Нурсултана Назарбаева, мы сможем создать в Казахстане будущее без барьеров и занять достойное место в тридцатке самых развитых стран мира", – сказал первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек."Вы подаете пример всем нам, добившись успехов, вы с большой отдачей помогаете другим людям, которые нуждаются в поддержке, в вашем опыте. Мы считаем, что на такое способны только сильные люди", – подчеркнул Байбек."Премия создана с целью обратить внимание общества на проблемы инвалидности, усилить и скоординировать свои действия на пути их решения. Поддержать людей в их стремлении приносить пользу обществу. На примере номинантов призвать людей с инвалидностью заниматься самообразованием, спортом, выглядеть современно, стремиться к высоким целям, продемонстрировать свои таланты", – говорится в распространенном пресс-релизе.Премия "ЖанШуақ" присуждается не только людям с ограниченными возможностями, но и тем, кто не остается в стороне от проблем этой группы населения, тем, кто принимает самое активное участие в улучшении качества жизни инвалидов.Так, награды за высокие достижения в области культуры, спорта, образования, эстрадного пения и всех видов прикладного искусства были вручены по семи номинациям:Дуйсенгали Оспанову из Костаная – "За улучшение качества жизни людей с инвалидностью",Гульмире Батпакуловой из Уральска – "За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области общественной деятельности в РК",Алине Лампартер из Костаная – "За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области прикладного искусства в РК",Нуркену Бектасову из Семея – "За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области культуры в РК",Лязят Салыковой из Капчагая – "За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области вокального исполнения в РК",Талгату Аманбекову из Тараза – "За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области танцев на колясках в РК",Дмитрию Ли из Астаны – "За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области спорта в РК".Республиканская премия "ЖанШуақ" учреждена РОО "Казахстанская конфедерация инвалидов" и присуждается инвалидам, стойким и сильным людям, ведущим полноценный образ жизни, принимающим активное участие в культурной и спортивной жизни страны, а также людям, способствующим улучшению качества жизни инвалидов.По официальным данным, сегодня в Казахстане проживает около 650 тыс. людей с ограниченными возможностями. "Многие из них – талантливые и целеустремленные люди. Ежегодно акция "Безграничные возможности" предоставляет уникальный шанс человеку проложить путь к личной социально-общественной значимости, шагнуть навстречу зрителю и миру, доказывая своим примером, что, несмотря на проблемы со здоровьем, жизнь дана для счастья. У каждого из них за спиной – тяжелейший путь преодоления, переосмысления, адаптации к нелегким, неведомым для большей части современного общества условиям жизни", – отмечают организаторы премии.