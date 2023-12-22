Мадияр Кожахмет возглавил аппарат Миннауки

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

До назначения на эту должность он был председателем комитета по делам гражданского общества МИОР

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы назначен руководителем аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz.

Он родился в 1984 году в Караганде. Окончил Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, Чешский университет естественных наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 г. в ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана».  

2003-2008 гг. — начальник отдела, управления, заместитель, исполнительный директор, международный представитель Конгресса молодежи Казахстана в Чешской Республике.  

2008-2012 гг. работал по линии молодежной политики Министерства образования и науки РК.

2012-2014 гг. — инспектор отдела администрации президента РК.

2014-2017 гг. — руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.

В 2017-2019 гг. был заместителем акима Северо-Казахстанской области.

2019-2020 гг. — председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.

С июня 2020 г. по настоящее время — председатель комитета по делам гражданского общества МИОР РК.

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