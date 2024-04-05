Магомед Адиев возглавит «Ахмат»
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При этом он продолжит тренировать сборную Казахстана, передает Kazpravda.kz
Магомед Адиев станет новым главным тренером «Ахмата», сообщает Sports.ru.
По информации «Чемпионата», сегодня 46-летний специалист подпишет контракт с клубом из Грозного и будет представлен как главный тренер команды.
При этом Магомед Адиев продолжит работу со сборной Казахстана: контракт Магомеда Адиева с федерацией футбола действует до конца 2024 года.
Ранее пост коуча «Ахмата» покинул Мирослав Ромащенко.
После 22-го тура Мир РПЛ «Ахмат» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.