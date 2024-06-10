Макрон распустил парламент после европейских выборов

В мире
141
Адема Ергали

Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня

Фото: Jana Rodenbusch/Pool Photo /picture alliance

После поражения центристского лагеря на выборах в Европарламент во Франции президент страны Эмманюэль Макрон распустил нижнюю палату парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на dw.com

«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. Я распускаю Национальную ассамблею», - заявил президент Франции. 

Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня, второй тур состоится 7 июля, сообщил Макрон. По его словам, тем самым он намерен предоставить французам право решить будущее парламента посредством выборов.

«Это решение серьезное и трудное, но прежде всего оно является актом доверия», - добавил он.

На выборах в Европарламент во Франции уверенную победу одержала правопопулистская партия «Национальное объединение», основанная Марин Ле Пен. По данным экзитполов, она набрала около 32% голосов, в то время как правящая партия «Ренессанс» - около 15%. Третье место, по прогнозам, заняла Французская социалистическая партия с результатом около  14%.

Ле Пен приветствовала решение Елисейского дворца.

«Мы готовы прийти к власти, если французы продемонстрируют нам доверие на предстоящих парламентских выборах», - заявила глава парламентской франкции «Национального объединения», назвав результат этой политической силы историческим.

Между тем, в целом среди 27 стран ЕС сильнейшей политической силой, вероятно, стал альянс право-центристских партий. 

Европейская народная партия (ЕНП) может получить 176 мест в Европарламенте - почти столько же, как и после выборов 2019 года, сообщила немецкая общественная медиакомпания ARD со ссылкой на предварительные неофициальные итоги и экзитполы после завершения голосования.

#выборы #Парламент #Франция #Макрон #Европарламент #роспуск

Популярное

Все
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии
Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК приняли к рассмотрению
14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области
Европейская народная партия победила на выборах в ЕП
Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты
Таиланд отказался от введения туристического сбора
Лучник Ильфат Абдуллин завоевал серебро на Кубке Азии
Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане
Макрон распустил парламент после европейских выборов
Гимнастка Парфилова отметилась тремя медалями на турнире Evgeniya Cup
Куанышбек Есекеев назначен советником президента РК
Сгоревшего в масле малыша спасли врачи Туркестанской области
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Тело пропавшей девушки нашли в области Абай
Мечты и планы юных курсантов
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Вопросы продбезопасности обсудил Бектенов с главами правительств стран ЕАЭС
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Цепочка спасла мужчину от пули в США
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Таиланд отказался от введения туристического сбора
Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты
Европейская народная партия победила на выборах в ЕП
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]