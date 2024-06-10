Макрон распустил парламент после европейских выборов

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После поражения центристского лагеря на выборах в Европарламент во Франции президент страны Эмманюэль Макрон распустил нижнюю палату парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на dw.com

«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. Я распускаю Национальную ассамблею», - заявил президент Франции.

Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня, второй тур состоится 7 июля, сообщил Макрон. По его словам, тем самым он намерен предоставить французам право решить будущее парламента посредством выборов.

«Это решение серьезное и трудное, но прежде всего оно является актом доверия», - добавил он.

На выборах в Европарламент во Франции уверенную победу одержала правопопулистская партия «Национальное объединение», основанная Марин Ле Пен. По данным экзитполов, она набрала около 32% голосов, в то время как правящая партия «Ренессанс» - около 15%. Третье место, по прогнозам, заняла Французская социалистическая партия с результатом около 14%.

Ле Пен приветствовала решение Елисейского дворца.

«Мы готовы прийти к власти, если французы продемонстрируют нам доверие на предстоящих парламентских выборах», - заявила глава парламентской франкции «Национального объединения», назвав результат этой политической силы историческим.

Между тем, в целом среди 27 стран ЕС сильнейшей политической силой, вероятно, стал альянс право-центристских партий.

Европейская народная партия (ЕНП) может получить 176 мест в Европарламенте - почти столько же, как и после выборов 2019 года, сообщила немецкая общественная медиакомпания ARD со ссылкой на предварительные неофициальные итоги и экзитполы после завершения голосования.