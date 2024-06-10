Данилина выиграла седьмой титул WTA в карьере

Теннис
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В итальянском городе Бари завершился турнир по теннису категории WTA 125

Фото: пресс-служба НОК РК

В финале парного разряда лидер женской сборной Казахстана Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой уверенно выиграла в двух сетах у итальянок Морателли/Сарасуа 6:1, 6:3, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Это уже седьмой трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA, отметили в НОК.

Ранее она выигрывала турниры в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250), Парме (WTA 125), напомнили в пресс-службе.

#турнир #победа #WTA #титул #Данилина

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