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​Максимально использовать потенциал
Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область

Находясь в регионе, Аскар Мырзахметов посетил ТОО «Шагылы Агро», где на 22 тыс. га выращивают зерновые, масличные и бобовые. Диверсификация посевов, проинформировал директор ТОО Жомарт Омаров, полностью оправдывает себя. Так, весь прошлогодний урожай масличных товарищество напрямую продало в европейские страны, при этом государство вернуло ему НДС за экспортированную продукцию.

Тут же состоялась беседа с аграриями региона, деловое самочувствие которых емко выразил генеральный директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко: «Люди настроены, работа идет». К этому дню, пояснил аким СКО Кумар Аксакалов, семена заделаны в почву на половине посевных площадей, и за счет использования широкозахватной современной техники темп можно ускорить. Принятая в Казахстане программа развития АПК на 2017–2021 годы, по его словам, дала сельхозтоваропроизводителям четкое понимание направления движения отрасли и поз­волит в полной мере использовать потенциал северо­казахстанской земли.

Следующим объектом посещения стало ТОО «Молпродукт», где в прошлом году была проведена модернизация оборудования. Затем в АО «ПЗТМ» состоялось совещание по вопросам развития отечественного сельхозмашиностроения.

Прямой путь к ускоренному обновлению машинно-тракторного парка в стране открывает составленная МСХ «дорожная карта», предусматривающая повышение уровня производства и создание новых мощностей, чтобы дать сельчанам качест­венную и недорогую технику отечественного производства, не уступаю­щую по своим характеристикам мировым аналогам. С информацией о возможностях североказахстанских предприятий выступил заместитель акима СКО Ратмир Ахметов. Он подчеркнул, что такие заводы, как «ПЗТМ», многопрофильного оборудования, имени Кирова, «Мунаймаш», уже готовы приступить к делу.

С подробной информацией перед участниками совещания выступил и директор департамента научно-технологической и технической политики МСХ Азат Султанов.

Надо отметить, что с нынешнего года изменены подходы к субсидированию техники и оборудования в пользу отечественного производства. Если по иностранным агрегатам по причине их дороговизны возмещение будет на уровне 5–7%, то по отечественным субсидия составит порядка 25%.

– Пересмотрены подходы по предоставлению АО «КазАгроФинанс» техники в лизинг путем пере­ориентации на отечественного производителя. Указанные меры уже сейчас позволят увеличить объемы приобретаемых агрегатов на 50–70%, что увеличит темпы обновления в 1,5–2 раза, – отметил вице-премьер.

В тот же день Аскар Мырзахметов в актовом зале облакимата провел еще одно совещание – кусто­вое, с представителями основных зерносеющих областей: Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской. Состоялся подробный разговор о действенности государственной программы дальнейшего развития АПК, для чего разработаны и подписаны меморандумы, пошагово расписывающие расширение площадей масличных, кормовых, крупяных и зернофуражных культур.

Вице-премьер рекомендовал разработку таких же меморандумов для райо­нов. Были обсуждены также детали субсидирования отрасли, объемы и сроки поставок ГСМ и минеральных удобрений, кооперирования и ряд других нюансов, весьма актуальных для сельчан. В завершение Аскар Мырзахметов ответил на ряд поступивших из зала вопросов. И напомнил: ровно год назад состоялась его встреча в СКО практически с тем же составом участников. Многие из поднятых тогда аграриями вопросов уже решены, некоторые находятся в стадии продвижения, но ни один не остался без реакции со стороны министерства. Так же всеобъем­люще, с тщательной проработкой будет осуществляться подход к развитию важнейшей для страны отрасли и впредь.

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