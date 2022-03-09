Малайзия открывает свои границы с 1 апреля

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что страна откроет свои границы с 1 апреля. Путешественникам, прошедшим полную вакцинацию против коронавируса, больше не нужно находиться на карантине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

С открытием границы жители Малайзии могут путешествовать по миру. Премьер-Министр отметил, что правительство работает над туристическими маршрутами с Таиландом и Индонезией.

Напомним, с марта 2020 года Малайзия стала одной из стран Азии, которая ввела строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Фото: miraxtravel.com