В Сырымском районе Западно-Казахстанской области 9-летний Бейбарыс Тлекберген проявил мужество, спасая своих младших братьев во время пожара.

Фото: МЧС

В селе Аралтобе в одном из жилых домов произошёл пожар, в момент возгорания внутри находились маленькие дети. Не растерявшись, Бейбарыс проявил смелость и вывел двух младших братьев из дома в безопасное место. Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание на площади около 5 квадратных метров.

За проявленное мужество заместитель начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Елдос Батталов вручил Бейбарысу благодарственное письмо. Благодаря смелости и быстроте действий юного героя удалось избежать трагических последствий.