Фото: Министерство транспорта

В регионе обновят пять объектов, пропускная способность которых составляет от 20 до 200 человек в час. Об этом стало известно во время рабочей поездки министра транспорта Марата Карабаева в Прииртышье. Он посетил вокзалы Шидерты, Аксу, Калкамана и Карасора и ознакомился с началом работ.

Как подчеркнули в министерстве транспорта РК, в этом году масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов стартовала по всей стране – специалисты обновят как крупные, так и небольшие инфраструктурные объекты.

«По поручению Главы государства об улучшении доступности туристических локаций модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые железнодорожные вокзалы. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих на вокзале. Здесь подрядные организации проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Инженерные сети – водоснабжение и канализация, электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи – будут полностью заменены», – поделился планами Марат Карабаев.

Добавим, что в регионе поэтапно реализуют проекты по улучшению инфраструктуры пассажирских перевозок. Год назад реконструировали железнодорожный вокзал Павлодара, на что было направлено 1,5 млрд тенге спонсорских средств. Здесь обновили не только фасад, но и зону ожидания, оборудовали комнату матери и ребенка, игровую зону, обновили коммуникации, для людей с инвалидностью установили два лифта. Пропускная способность павлодарского вокзала была увеличена с 3,5 тыс. до 4,5 тыс. человек в сутки.

В феврале после реконструкции запустили вокзал в Экибастузе, что позволило также увеличить его пропускную способность с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. человек в сутки.