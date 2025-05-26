Малые железнодорожные вокзалы модернизируют в Павлодарской области

Транспорт
108
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Реконструкция коснется вокзалов по обслуживанию транзитных пассажиров, ожидающих поезда для пересадки и дальнейшего следования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Министерство транспорта

В регионе обновят пять объектов, пропускная способность которых составляет от 20 до 200 человек в час. Об этом стало известно во время рабочей поездки министра транспорта Марата Карабаева в Прииртышье. Он посетил вокзалы Шидерты, Аксу, Калкамана и Карасора и ознакомился с началом работ.

Как подчеркнули в министерстве транспорта РК, в этом году масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов стартовала по всей стране – специалисты обновят как крупные, так и небольшие инфраструктурные объекты.

«По поручению Главы государства об улучшении доступности туристических локаций модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые железнодорожные вокзалы. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих на вокзале. Здесь подрядные организации проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Инженерные сети – водоснабжение и канализация, электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи – будут полностью заменены», – поделился планами Марат Карабаев.

Добавим, что в регионе поэтапно реализуют проекты по улучшению инфраструктуры пассажирских перевозок. Год назад реконструировали железнодорожный вокзал Павлодара, на что было направлено 1,5 млрд тенге спонсорских средств. Здесь обновили не только фасад, но и зону ожидания, оборудовали комнату матери и ребенка, игровую зону, обновили коммуникации, для людей с инвалидностью установили два лифта. Пропускная способность павлодарского вокзала была увеличена с 3,5 тыс. до 4,5 тыс. человек в сутки.

В феврале после реконструкции запустили вокзал в Экибастузе, что позволило также увеличить его пропускную способность с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. человек в сутки.

#модернизация #Павлодарская область #вокзалы

Популярное

Все
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Свыше 26 млн тенге взыскали с должников Астаны в первый день рейда
Аида Балаева подвела итоги Недели репродуктивного здоровья
Более 10 человек стали жертвами мощных ливней в Пакистане
Определился победитель Национальной школьной лиги по баскетболу
«От Алтая до Урала»: республиканский велопробег стартовал в Усть-Каменогорске
Трамп распорядился построить в США десять ядерных реакторов
Бибисара Асаубаева стала новым казахстанским гроссмейстером
Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию
Алматинский театр кукол завоевал гран-при фестиваля «Ортеке»
Президент вручил госнаграды Равилю Чердабаеву и Серику Токпанову
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Гендиректора природного резервата «Бокейорда» задержали в ЗКО
Мальчик пострадал от стрельбы из спортивного лука в Шымкенте
Международный поэтический сборник «Радуга Победы» презентовали в Астане
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Свыше 5 тыс. мошеннических объявлений заблокировано на маркетплейсах РК
Более полугода два спортобъекта не могут ввести в эксплуатацию в Костанайской области
Новое извержение вулкана началось на Гавайях
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Тайны городского парка
Жамбылский областной драмтеатр испытывает ряд трудностей
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Правительству США предоставят в аренду землю в Алматы – подписан закон
В СКО аграрии вышли в поля и задают темп посевной кампании
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Истоки тюркской письменности
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
Глава государства посетит Венгрию
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Распоряжения Главы государства о назначении
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Свыше 26 млн тенге взыскали с должников Астаны в первый ден…
Участок Северной объездной дороги закроют на ремонт в Астане
Участок шоссе Коргалжын временно закроют
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]