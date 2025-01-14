Малыша оставили на вокзале Астаны: озвучены новые подробности дела

Ситуацию прояснили в столичном ДП на транспорте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, на прошлой неделе по чатам в WhatsApp распространилась информация о ребенке 3-4 лет с запиской в кармане, которого нашли в районе старого вокзала Астаны.

По информации пресс-службы ДП на транспорте, мать мальчика удалось найти и доставить в полицию.

Как выяснилось, ранее женщина состояла на психиатрическом диспансерном учете.

«По факту оставления в опасности малолетнего проводится расследование. Ребенок направлен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации акимата Астаны», - сообщили в правоохранительных органах.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит, добавили в ДП.