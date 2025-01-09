Женщина оставила трехлетнего ребенка на старом вокзале Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несколько дней назад по чатам в WhatsApp распространилась информация о ребенке 3-4 лет с запиской в кармане, которого нашли в районе старого вокзала, сообщает Kazpravda.kz

«Линейным управлением полиции на станции «Астана» начато досудебное расследование по факту оставления в опасности малолетнего ребенка. В настоящее время найденный ребенок в профилактических целях помещен в медицинское учреждение. Ведутся поиски его матери», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.