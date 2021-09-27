Экономика
Мамин поручил обеспечить исполнение целевых индикаторов программы партии "Nur Otan"
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На заседании были рассмотрены вопросы развития культуры и образования.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова доложила о ходе реализации поставленной в предвыборной программе партии «Nur Otan» задачи по строительству и ремонту к 2025 году 1500 объектов культуры.

В текущем году планируется построить 89 и отремонтировать 211 объектов культуры. Ведется работа по строительству визит-центров «Ордабасы» и «Сарайшық» на территории республиканских музеев-заповедников в Туркестанской и Атырауской областях в целях их популяризации среди казахстанцев и зарубежных туристов.

О ходе работ по реализации графика строительства объектов культуры были заслушаны акимы регионов.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в период с 2021 до 2025 годы будут модернизированы 5000 школ в малых городах, районных центрах и селах.

В текущем году проводятся работы по модернизации 1015 школ, что включает такие направления, как капитальный и текущий ремонт, оснащение предметных кабинетов, обновление школьной мебели, развитие школьных библиотек и столовых, создание безопасных условий. При этом в 80% школ будут открыты предметные кабинеты физики, химии и биологии.

В городах Петропавловск и Шымкент определены университеты, на базе которых будут созданы передовые региональные вузы по опыту Назарбаев Университета.

Так, на базе Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева к настоящему времени сформированы Высшая школа социально-гуманитарных наук (под управлением Назарбаев Университета) и Высшая школа технологии и естественных наук (под управлением Университета Аризоны США).

На базе Южно-Казахстанского государственного университета им М. Ауэзова определены следующие направления подготовки: химическая инженерия и биотехнологии, текстильная и пищевая инженерия, информационные технологии и энергетика, архитектура, строительство и транспорт.



Премьер-министр поручил обеспечить жесткий контроль за исполнением установленных целевых индикаторов на текущий год по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan».

«Необходимо продолжить системную работу реализации предвыборной программы партии «Nur Otan». Все обязательства партии перед народом должны быть своевременно исполнены», — сказал Аскар Мамин.

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