Mamma Mia по-восточному: как театр из ВКО покорил столицу

Культура
23
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Поставленный Восточно-Казахстанским театром драмы и оперетты мюзикл Mamma Mia сорвал овации в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акима ВКО

Талантливому коллективу всего два года. Все началось с идеи экс-акима области, нынешнего министра иностранных дел Ермека Кошербаева поставить на местной сцене хиты мировой классики. Труппу собрали из артистов молодежного театра и областной филармонии.

Первой ласточкой стала оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь», следующей постановкой стала опера Сыдыка Мухамеджанова «Айсулу». И под занавес сезона публике представили бесподобный мюзикл Mamma Mia на казахском языке. Зритель на ура принял каждый спектакль! Именно после этого в историческом названии Восточно-Казахстанского театра драмы появилось дополнение «и оперетты».

В 2025 году репертуар пополнила постановка мюзикла на русском языке. Либретто, адаптированное под современного казахстанского зрителя, сделал литератор из Усть-Каменогорска Ержан Темирбеков. Великолепную музыку Штрауса сыграл профессиональный симфонический оркестр областной филармонии. Ведущие партии исполнили солистки филармонии Арника Байбусынова и Юлия Юрочкина. В остальных ролях задействовали актеров молодежной труппы драмтеатра и студентов университетской студии. Им пришлось на ходу нарабатывать опыт выступлений с живым оркестром, учиться вовремя вступать, двигаться одновременно с вокалом, удерживать в голове текст.

На днях восточноказахстанцы сыграли Mamma Mia на сцене музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева в Астане. По словам режиссера Романа Степенского, молодой коллектив впервые выехал на гастроли, поэтому сначала чувствовалось напряжение, артисты волновались.

«Стали репетировать, разобрались, как распределить звук, как связать мизансцены, - рассказал режиссер. – В Астане публика искушенная, интеллигентная, столичные зрители ценят искренность. Я каждому объяснял: нужно не показывать эмоции, а проживать их. И когда зал ответил овациями, это окрылило артистов. Они заиграли мощно, с энергией».

Мюзикл Mamma Mia от Восточно-Казахстанского театра драмы и оперетты – это полноценное двухчасовое шоу. Одновременно работают солисты, хор, балет, симфонический оркестр - всего 100 человек. На столичной сцене царил синтез музыки, хореографии и актерской игры. В зале многие настолько включились, что стали подпевать знаменитым хитам.

Зрители оценили постановку долгими аплодисментами.

«Я не ожидала такого уровня! - поделилась впечатлением жительница Астаны Меруерт Аубакирова. - Восточный Казахстан для меня открылся совсем с другой стороны, здесь сильная культурная школа, талантливые люди».

«Таких гастролей должно быть много, - отметил мажилисмен Ерлан Саиров. – Они насыщают культурную жизнь страны».

Для молодого коллектива выступление в Астане стало моментом профессионального роста. Артисты поверили в себя, свои возможности, в то, что могут быть интересными столичной публике.

По словам акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, решившего в Астане поддержать талантливую труппу, весь задействованный состав уверенно чувствовал себя на сцене и доказал, что может достойно представлять регион.

«Выступление на республиканском уровне – большой шаг для наших артистов, - отметил глава региона. - Труппа молодая, но уже со своим стилем. Они могут делиться своим творчеством с ценителями искусства в любом уголке нашей страны».

Мюзикл Mamma Mia - один из самых успешных театральных проектов. Он покорил десятки миллионов зрителей по всему миру. Его история началась в конце 1980-х, когда продюсер из Лондона Джуди Краймер задумала обыграть в сценарии творчество знаменитой шведской группы ABBA. Так появился сюжет о невесте Софи, ее женихе Скае, хозяйке отеля Донне, а также ее троих бывших возлюбленных. Премьера шоу состоялась в Лондоне в 1999 году и имела грандиозный успех. Спектакль начал триумфальное шествие по планете.

В 2008-м на экраны вышел фильм Mamma Mia со звездным актерским составом. В постановке Восточно-Казахстанского театра драмы и оперетты в финале сюрпризом для зрителей звучат на английском два основных хита легендарной шведской группы Dancing Queen и Mamma Mia.

К слову, в этом году репертуар молодого коллектива пополнил замечательный музыкальный спектакль «Ангел в тюбетейке». В ближайших творческих планах труппы – постановка яркой музыкальной сказки.

 

#ВКО #театр #опера #Mamma Mia

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]