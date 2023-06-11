"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Английский "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул и стал победителем Лиги чемпионов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: newtimes.kz

В финальном матче турнира, который состоялся на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, английский клуб встречался с миланским "Интером".

В первом тайме соперники не сумели отличиться. Более того, "Манчестер Сити" потерял из-за травмы бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне, который был заменен на 36-й минуте.

Де Брюйне получил повреждение во втором финале Лиги чемпионов. В первый раз он травмировался в решающем матче сезона - 2020/21 против "Челси".