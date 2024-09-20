Мангистауский театр кукол завоевал Гран-при на фестивале в России

Фото: Минкультуры

Мероприятие объединило два крупных театральных события: фестиваль «Чаепитие в Мытищах» и учреждённую в 2019 году театральную премию в честь народного артиста России Станислава Железкина. Конкурс отличался высокой конкуренцией: на первый, заочный этап было подано 68 заявок от театров со всего мира, из которых только 12 были отобраны для участия во втором, очном этапе. Мангистауский театр стал одним из немногих, кто прошел этот отбор.

Одним из ключевых событий фестиваля стал спектакль «Земля предков» по пьесе Н.Насыровой, в котором все роли исполняет ведущий актёр театра Ержан Бигашев. Постановка покорила членов жюри своей уникальной энергетикой, передав глубину казахской национальной философии, и была удостоена главной награды фестиваля — Гран-при в номинации «Лучший зарубежный спектакль».

Спектакль «Земля предков» уже не раз покорял международные сцены. В 2022 году постановка завоевала награду за лучшую актёрскую работу на VI Международном фестивале театров кукол «Ассалаумагалейкум», а в 2023 году отмечена на трех престижных фестивалях: «КУКАРТ» в Санкт-Петербурге, получив номинацию «Лучший спектакль о Родине», «Куралай» за «Лучшую режиссёрскую работу» и на Almaty Puppet Festival в номинации «Лучшая драматургия».