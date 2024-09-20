Мангистауский театр кукол завоевал Гран-при на фестивале в России

Культура
96
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Коллектив принял участие в I Международном фестивале-премии театров кукол имени С. Железкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Мероприятие объединило два крупных театральных события: фестиваль «Чаепитие в Мытищах» и учреждённую в 2019 году театральную премию в честь народного артиста России Станислава Железкина. Конкурс отличался высокой конкуренцией: на первый, заочный этап было подано 68 заявок от театров со всего мира, из которых только 12 были отобраны для участия во втором, очном этапе. Мангистауский театр стал одним из немногих, кто прошел этот отбор.

Одним из ключевых событий фестиваля стал спектакль «Земля предков» по пьесе Н.Насыровой, в котором все роли исполняет ведущий актёр театра Ержан Бигашев. Постановка покорила членов жюри своей уникальной энергетикой, передав глубину казахской национальной философии, и была удостоена главной награды фестиваля — Гран-при в номинации «Лучший зарубежный спектакль».

Спектакль «Земля предков» уже не раз покорял международные сцены. В 2022 году постановка завоевала награду за лучшую актёрскую работу на VI Международном фестивале театров кукол «Ассалаумагалейкум», а в 2023 году отмечена на трех престижных фестивалях: «КУКАРТ» в Санкт-Петербурге, получив номинацию «Лучший спектакль о Родине», «Куралай» за «Лучшую режиссёрскую работу» и на Almaty Puppet Festival в номинации «Лучшая драматургия».

 

#Россия #Мангистау #театр #гран-при

Популярное

Все
Атомная энергетика позволит к 2060 году создать углеродно-нейтральную промышленность
Книга журналиста «Казправды», а теперь и детского писателя, скоро появится на полках магазинов
Новые возможности и приоритеты
Любовь к поэзии, сказкам и легендам поможет быстрее освоить разговорный казахский
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народа говорят находки археологов
Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тысяч человек
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак, вскоре могут затеряться
Даром преподаватели время со мною тратили…
Когда язык объединяет
Шахан: семь лет после трагедии
Энергетики знают, о чем говорят: мощная, надежная, экологически чистая...
Без единства нет развития
Давай, «Семёновна», урожай!
…Вкалывают роботы, а не человек
Мама, не горюй!
Пополнение в зверинце, как и цыплят, по осени считают
Закладывать фундамент прогресса нации
Крепить согласие языком дружбы
Он всегда приходил на помощь землякам
Офицера аягозского гарнизона нашли мертвым в квартире
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
Как рождается мирный атом
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот
Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев
Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Неизвестную ранее пьесу Моцарта обнаружили в Германии
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народ…
Казахстанская пианистка заняла первое место на престижном к…
Фильм «Айкай» завоевал награду на международном кинофестива…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]