Манит заповедный Алтай

Экономика

Он рассчитан на два года и будет реализовываться в рамках соглашения, подписанного между управлением туризма и внешних связей ВКО и некоммерческой природоохранной организацией Махаон International (Словакия).

Сумма вложений ЕС составляет 350 тыс. евро. На первых порах будут задействованы Катон-Карагайский, Курчумский районы и город Риддер.

– У региона не только мощный экономический потенциал, но и удивительная по своей красоте природа, богатая история, самобытная культура. Наряду с Мангыстауской и Кызылординской областями Восточно-Казахстанскую мы также выбрали в качестве пилота для развития сельского туризма, – говорит представитель Еврокомиссии в Казахстане Лука Карапелли.

Координаторы проекта следуют примеру стран Восточной Европы, где еще 20 лет назад туризм в сельской местности был не развит. Сегодня там реализуется масса интереснейших проектов. Чего стоит один только Валашский музей под открытым небом, говорят они. В рамках инновационного проекта по развитию сельского туризма предусмотрены также специальные социальные программы, направленные на организацию досуга, летний отдых детей-сирот и юных восточноказахстанцев с ограниченными возможностями.

Светлана АБЕНОВА, 

Восточно-Казахстанская область

