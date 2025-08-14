На встрече с жителями столичного района Алматы градоначальник Женис Касымбек высказался по поводу решения проблемного вопроса, сообщает Kazpravda.kz

«В дальнейшем будет в год несколько таких забегов. Каждое воскресенье перекрывать улицы Туркестан, Акмешит, Кунаева — это не дело. Несмотря на то, что это воскресные дни, многие жители города выражают недовольство. Поэтому мы сейчас отказываемся от этого, максимально всевозможные марафоны будем выводить на объездные дороги, велосипедные, на другие тротуары», — заключил градоначальник.