Фото: Минздрав

В Казахстане прошли тесты по маркировке биологически активных добавок (БАД) в пилотном режиме. На базе двух производителей в Шымкенте успешно проведены эксперименты по маркировке и прослеживаемости БАДов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, в ходе экспериментов участникам продемонстрировали все ключевые процессы маркировки и прослеживаемости: от регистрации товаров до вывода продукции из оборота через контрольно-кассовые машины.

Исполнительный директор одного из отечественных производителей Максат Жуматаев считает, что внедрение обязательной маркировки БАДов поможет решить ряд проблем в отрасли. К примеру, производители биологически активных добавок нередко сталкиваются с проблемой «серого» экспорта: товары, предназначенные для казахстанцев, оказываются на полках соседних стран.

«Это действительно важная мера со стороны государства, потому что БАДы напрямую связаны со здоровьем, их влияние во многом близко к лекарственным средствам. Фармакологическое действие у них все же есть, именно поэтому люди их покупают и используют. А с маркировкой сразу ясно, что это за продукт, кто его и когда произвел. Мы благодарны, что в рамках пилотного проекта нам наглядно показали, как маркировать товар. Думаю, в дальнейшем нам будет намного легче, когда наступит время внедрения», – поделился мнением Максат Жуматаев.

На второй производственной площадке производителя биологически активных добавок на основе растительного сырья успешно протестирована полная цепочка маркировки. Более 500 упаковок продукции получили уникальные Data Matrix коды через автоматизированную систему этикетирования.

По итогам экспериментов участники выработали ряд рекомендаций для успешного внедрения системы маркировки БАДов. Среди них: возможность блокировки заказа кодов маркировки для юридических лиц без эксклюзивного права на реализацию товара в Казахстане, исследование возможности передачи документов прослеживаемости без указания цен на товары и исследование целесообразности исключения обычных штрих-кодов при внедрении обязательной маркировки

Система маркировки призвана обеспечить полную прослеживаемость биологически активных добавок от производителя до конечного потребителя, что повысит безопасность и качество продукции на казахстанском рынке. Она позволит потребителям получать полную информацию о продукции через мобильное приложение Naqty Onim, что значительно снижает риск приобретения подделок и повышает доверие к продукции.

В экспериментах, проведенных в рамках пилотного проекта по маркировке БАДов приняли участие представители Минздрава, Палаты предпринимателей «Атамекен», а также специалисты Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров и компаний-интеграторов.