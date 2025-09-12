Железнодорожная инфраструктура Казахстана является одним из определяющих факторов экономического роста и международной интеграции. Страна, расположенная в центре Евразии, укрепляет свои позиции в качестве транзитного узла маршрута «Восток–Запад».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Важнейшим проектом, обеспечивающим этот процесс, стало строительство линии Достык–Мойынты, имеющей стратегическое значение для расширения пропускной способности международного транспортного коридора «Китай–Европа», передает корреспондент Kazpravda.kz

Работы на участке начались в начале 2023 года. За это время произведена отсыпка порядка 8,2 миллиона кубометров земли, уложено более 800 километров железнодорожного полотна, проведена модернизация 32 станций и возведено 92 моста. Обновлены системы энергоснабжения и связи, внедрена отечественная система управления движением поездов. 29 января 2025 года досрочно открыто движение поездов по второму пути на участке Мойынты–Балхаш, протяженностью 127 километров.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года отметил, что данный проект имеет особое значение для увеличения пропускной способности маршрута «Восток–Запад» и демонстрирует эффективность взаимодействия государства и бизнеса.

Реализация проекта находится под прямым контролем Главы государства и осуществляется при поддержке правительства и фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына». На IV Национальном курултае президент подчеркнул, что строительство участка Достык–Мойынты и обводной линии станции Алматы относится к числу приоритетных задач. Тогда как на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года он также поручил ускорить развитие транспортно-логистической инфраструктуры, выделив роль Казахстана в Транскаспийском международном транспортном маршруте и важность цифровизации железных дорог.

Главным подрядчиком проекта выступает компания «Теміржол жөндеу», входящая в группу «Қамқор Менеджмент», бенефициаром которой является Тимур Кулибаев. Это крупнейший частный игрок на рынке сервисных и инфраструктурных услуг железнодорожной отрасли. Компания отвечает за укладку и реконструкцию путей, внедрение новых технологий ремонта рельсов и обеспечение безопасности на объектах.

Для «Теміржол жөндеу» участие в проекте означает не просто контракт, а подтверждение компетенции бизнеса в реализации инфраструктурных проектов национального масштаба. В последние годы компания активно расширяет географию и диверсифицирует услуги, вкладываясь в цифровизацию и обучение специалистов.

Особое значение имеет участок Саяк–Актогай, где работы выполняются силами компании. Его протяжённость составляет 186 километров, в состав входят восемь раздельных пунктов пятого класса. Станция Саяк является ключевым логистическим узлом, связывающим Алматинское и Карагандинское отделения дорог. Согласно утвержденному графику, запуск движения поездов по вторым путям на этом участке планируется в октябре 2025 года.

Завершение строительства линии Достык–Мойынты позволит сократить сроки доставки грузов, повысить экспортные и транзитные возможности страны, создать новые рабочие места и привлечь значительные инвестиции. Проект имеет не только экономическое, но и геополитическое значение: в условиях конкуренции за транзитные потоки Казахстан укрепляет позиции в Центральной Азии, обеспечивая более быстрые и качественные маршруты.

По мнению регионоведа Чингиса Токеева проект Достык–Мойынты имеет многослойное значение.

«С одной стороны, это укрепление транзитного потенциала Казахстана и превращение страны в один из ключевых узлов Большого шелкового пути. С другой, это показатель того, что в реализацию инфраструктурных мегапроектов активно включается отечественный частный бизнес. Мы видим, что такие компании, как группа «Қамқор Менеджмент», берут на себя ответственность за задачи, которые раньше считались исключительно государственными. И наконец, нельзя забывать о региональной конкуренции, Казахстан соперничает за транзитные потоки с Россией и другими странами Центральной Азии. В этой борьбе выигрывает тот, кто быстрее и качественнее создаст эффективные маршруты и цифровые транспортные узлы», – считает эксперт.

Проект Достык–Мойынты отражает современную модель развития транспортной инфраструктуры Казахстана, в которой стратегические задачи решаются в партнерстве государства и частного бизнеса. Для страны это новый этап в укреплении транзитного потенциала, а для компании «Теміржол жөндеу» — подтверждение статуса надежного подрядчика, способного реализовывать проекты национального масштаба и формировать основу для долгосрочной устойчивости транспортной системы.