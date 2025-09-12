Железнодорожная инфраструктура Казахстана является одним из определяющих факторов экономического роста и международной интеграции. Страна, расположенная в центре Евразии, укрепляет свои позиции в качестве транзитного узла маршрута «Восток–Запад».
Важнейшим проектом, обеспечивающим этот процесс, стало строительство линии Достык–Мойынты, имеющей стратегическое значение для расширения пропускной способности международного транспортного коридора «Китай–Европа», передает корреспондент Kazpravda.kz
Работы на участке начались в начале 2023 года. За это время произведена отсыпка порядка 8,2 миллиона кубометров земли, уложено более 800 километров железнодорожного полотна, проведена модернизация 32 станций и возведено 92 моста. Обновлены системы энергоснабжения и связи, внедрена отечественная система управления движением поездов. 29 января 2025 года досрочно открыто движение поездов по второму пути на участке Мойынты–Балхаш, протяженностью 127 километров.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года отметил, что данный проект имеет особое значение для увеличения пропускной способности маршрута «Восток–Запад» и демонстрирует эффективность взаимодействия государства и бизнеса.
Реализация проекта находится под прямым контролем Главы государства и осуществляется при поддержке правительства и фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына». На IV Национальном курултае президент подчеркнул, что строительство участка Достык–Мойынты и обводной линии станции Алматы относится к числу приоритетных задач. Тогда как на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года он также поручил ускорить развитие транспортно-логистической инфраструктуры, выделив роль Казахстана в Транскаспийском международном транспортном маршруте и важность цифровизации железных дорог.
Главным подрядчиком проекта выступает компания «Теміржол жөндеу», входящая в группу «Қамқор Менеджмент», бенефициаром которой является Тимур Кулибаев. Это крупнейший частный игрок на рынке сервисных и инфраструктурных услуг железнодорожной отрасли. Компания отвечает за укладку и реконструкцию путей, внедрение новых технологий ремонта рельсов и обеспечение безопасности на объектах.
Для «Теміржол жөндеу» участие в проекте означает не просто контракт, а подтверждение компетенции бизнеса в реализации инфраструктурных проектов национального масштаба. В последние годы компания активно расширяет географию и диверсифицирует услуги, вкладываясь в цифровизацию и обучение специалистов.
Особое значение имеет участок Саяк–Актогай, где работы выполняются силами компании. Его протяжённость составляет 186 километров, в состав входят восемь раздельных пунктов пятого класса. Станция Саяк является ключевым логистическим узлом, связывающим Алматинское и Карагандинское отделения дорог. Согласно утвержденному графику, запуск движения поездов по вторым путям на этом участке планируется в октябре 2025 года.
Завершение строительства линии Достык–Мойынты позволит сократить сроки доставки грузов, повысить экспортные и транзитные возможности страны, создать новые рабочие места и привлечь значительные инвестиции. Проект имеет не только экономическое, но и геополитическое значение: в условиях конкуренции за транзитные потоки Казахстан укрепляет позиции в Центральной Азии, обеспечивая более быстрые и качественные маршруты.
По мнению регионоведа Чингиса Токеева проект Достык–Мойынты имеет многослойное значение.
«С одной стороны, это укрепление транзитного потенциала Казахстана и превращение страны в один из ключевых узлов Большого шелкового пути. С другой, это показатель того, что в реализацию инфраструктурных мегапроектов активно включается отечественный частный бизнес. Мы видим, что такие компании, как группа «Қамқор Менеджмент», берут на себя ответственность за задачи, которые раньше считались исключительно государственными. И наконец, нельзя забывать о региональной конкуренции, Казахстан соперничает за транзитные потоки с Россией и другими странами Центральной Азии. В этой борьбе выигрывает тот, кто быстрее и качественнее создаст эффективные маршруты и цифровые транспортные узлы», – считает эксперт.
Проект Достык–Мойынты отражает современную модель развития транспортной инфраструктуры Казахстана, в которой стратегические задачи решаются в партнерстве государства и частного бизнеса. Для страны это новый этап в укреплении транзитного потенциала, а для компании «Теміржол жөндеу» — подтверждение статуса надежного подрядчика, способного реализовывать проекты национального масштаба и формировать основу для долгосрочной устойчивости транспортной системы.