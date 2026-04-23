Частный капитал в инфраструктуре: как инвестиции помогли железнодорожному прорыву Казахстана

Железнодорожная отрасль Казахстана остается одним из основных сегментов экономики и ключевым драйвером транзитного потенциала страны. Эксплуатационная длина железных дорог превышает 16 тысяч километров, при этом значительная часть сети исторически представлена однопутными участками, что серьезно сказывается на пропускной способности.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На фоне роста контейнерных перевозок между Китаем и Европой нагрузка на магистральные направления ежегодно увеличивается двузначными темпами – до 85% сухопутных грузов из Китая в Европу проходит именно через территорию Казахстана.

В этих условиях модернизация железнодорожной инфраструктуры имеет критическое значение. Реализация концепции развития отрасли до 2029 года предусматривает ремонт 11 тысяч километров путей и строительство около 5 тысяч километров новых и вторых линий. Как отмечает политолог Эдуард Полетаев, железнодорожное строительство в Казахстане берет на себя роль не только экономического, но и институционального прорыва, влияя на технологическое развитие и международный престиж страны. По его оценке, запуск второй линии Достык – Мойынты, например, значительно усиливает позиции Казахстана в системе глобальных транспортных коридоров.

Проект Достык – Мойынты стал крупнейшим инфраструктурным проектом в железнодорожной отрасли РК за последние годы. Протяженность новой линии составила 836 километров. Строительство началось в ноябре 2022 года и было завершено досрочно – за три года вместо запланированных пяти. В период активной фазы работ на объекте круглосуточно трудились более 3 тысяч специалистов и было задействовано порядка 600 единиц техники. При этом движение поездов по существующей линии не останавливалось, и даже буровзрывные работы проводились без прерывания перевозочного процесса.

Масштаб же инженерных решений отразил комплексный характер модернизации. Внедрение микропроцессорной централизации, к примеру, позволило перейти к более высокой интенсивности движения и повысить его управляемость.

Ключевой эффект проекта состоит в кратном росте пропускной способности. Если ранее участок пропускал порядка 12 пар поездов в сутки, то после модернизации их число выросло до 60, что фактически сняло инфраструктурное ограничение на одном из самых загруженных направлений.

Именно это ограничение подробно описывает Николай Демидов, заместитель генерального директора ТОО «Темиржол жондеу», компании, которая специализируется на капитальном ремонте и строительстве железнодорожной инфраструктуры и выполняла работы на участке Саяк – Актогай.

«Пропускной способности ранее просто-напросто не хватало, путь захлебывался, и в одном и в другом направлении поезда двигались по однопутному участку. Мы увеличили пропускную способность минимум вдвое. Считаю, что значение проекта сложно переоценить», – отмечает он.

По его словам, объем работ на участке был сопоставим с самостоятельным крупным инфраструктурным проектом.

«Наш участок – от станции Саяк до станции Актогай. Земляные работы составили 1,7 миллиона кубометров, далее строительство искусственных сооружений, их модернизация и ремонт – это мосты, трубы, путепроводы, укладка и балластировка рельсо-шпальной решетки. Были созданы отдельные бригады, привлечено около 40 подрядных организаций. В частности, выполнены работы по удлинению порядка 86 водопропускных труб, построено 17 новых мостов, два из которых превышают 200 метров – 220 и 350, соответственно, а также три путепровода. Объем работ колоссальный», – подчеркивает Демидов.

Работы велись параллельно на множестве участков, что позволило сократить сроки реализации.

«Весь участок был разбит на более мелкие отрезки, и работы велись одновременно, без ожидания завершения соседних этапов», – отмечает Демидов.

Согласно официальным данным компании, за период с 2023 по 2025 год в проекте на участке было задействовано почти 800 работников, из которых более 780 — производственный персонал. Общий фонд оплаты труда превысил 3,7 млрд тенге, при этом среднемесячная заработная плата выросла с 332 тысяч тенге в 2023 году до почти 500 тысяч тенге в 2025 году.

Практический эффект от запуска второй линии стал заметен сразу. Официально движение стартовало 30 сентября 2025 года, а уже в октябре по участку прошло 206 грузовых поездов, из которых 101 – по новым путям. С момента запуска перевезено 12,6 млн тонн грузов, что на 42% превышает показатели 2022 года. Скорость контейнерных перевозок достигла 1500 километров в сутки, что значительно сокращает сроки доставки.

Даже глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что запуск второй линии является важным инфраструктурным событием, способным придать дополнительный импульс развитию транспортно-логистической системы страны. Эту позицию поддержал и вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов, который отметил, что проект напрямую влияет на рост транзитного и экспортного потенциала, ускоряет движение грузов и повышает конкурентоспособность маршрута Китай – Европа.

По его оценке, значение проекта выходит за рамки одного направления. Участок интегрирован в систему международных транспортных коридоров, включая Транскаспийский маршрут и направление «Север – Юг», что усиливает роль Казахстана как логистического узла между Китаем, Европой и другими странами региона. Экономический эффект выражается в росте транзитных доходов, создании рабочих мест и увеличении валютных поступлений.

Напомним, ТОО «Темиржол жондеу» входит в периметр инвестиционной экосистемы, сформированной при участии Тимура Кулибаева. Реализация проекта демонстрирует способность частного капитала обеспечивать инфраструктурное развитие: финансирование предоставлено Halyk Bank на рыночных условиях в рамках кредитной линии до 2029 года, что позволило закупить современную путевую технику на сумму свыше 4,6 млрд тенге.

Участок Саяк – Актогай, где работы велись силами «Темиржол жондеу», имеет стратегическое значение как стыковая точка Алматинского и Карагандинского отделений железной дороги. Его модернизация позволила устранить критическое «узкое место» и обеспечить устойчивое прохождение растущих грузопотоков.