В Казахстане экспорт IT-услуг в 2025 году превысил $1,1 млрд

По итогам 2025 года Казахстан преодолел стратегически важную отметку: экспорт отечественных IT-услуг составил 1,142 млрд долларов США. Эти показатели, зафиксированные Национальным Банком, подтверждают трансформацию страны в чистого экспортера технологий, передает корреспондент Kazpravda.kz

Текущий объем экспортной выручки более чем в 2,6 раза превышает расходы на импорт иностранных цифровых решений, который составил 429 млн долларов.

Отметим, достижение отметки в 1,1 миллиарда долларов экспортной выручки является показателем зрелости цифровой экосистемы страны. Данные Национального Банка подтверждают, что казахстанские IT-решения сегодня востребованы в более чем 110 странах мира, и сейчас приоритетом является расширение этого влияния через сеть международных хабов от Кремниевой долины до Юго-Восточной Азии для интеграции отечественных инноваций в мировые цепочки добавленной стоимости

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК реализует комплекс мер, где ключевым драйвером остается Astana Hub: экспорт его резидентов достиг 633 млн. долларов США. Сегодня продажи за рубеж осуществляют 537 компаний, а география поставок охватывает Германию, Испанию, Нидерланды и ОАЭ. В экосистеме создано более 32,5 тысячи рабочих мест, а проект e-residency обеспечил более 6 тысяч иностранных специалистов доступом к цифровой инфраструктуре Казахстана.

«Развитие экспорта IT-услуг - это одно из ключевых направлений системной работы Комитета цифровых активов и прорывных технологий МИИЦР РК по формированию полноценной цифровой экономики страны. Сегодня мы последовательно формируем условия, при которых казахстанские IT-компании могут выходить на международные рынки, масштабировать свои решения и становиться частью глобальной цифровой экономики. Рубеж в 1 млрд долларов - это важный показатель того, что выстроенные меры поддержки, развитие экосистемы и международное продвижение уже дают результат. Наша задача - закрепить этот рост и создать устойчивую основу для дальнейшего увеличения экспорта цифровых услуг» - отметил Гиззат Байтурсынов, председатель комитета цифровых активов и прорывных технолгий МИИЦР РК.

Глобальное присутствие страны также укрепляется через международные инновационные хабы в Пало-Альто, Шанхае и Дубае. Новым вектором развития стал регион Юго-Восточной Азии: на форуме CEVF 2026 в Ташкенте подписан трехсторонний меморандум между Astana Hub, IT Park Uzbekistan и венчурным фондом Big Sky Capital. Партнерство предусматривает запуск технологического хаба в Малайзии, который станет точкой входа для казахстанских стартапов на новые перспективные рынки. Программы акселерации, такие как Silkway Accelerator и Hero Training, продолжают трансформировать локальные идеи в конкурентоспособный экспортный продукт.

 

Популярное

Все
От практики – к профессии
Рассмотрены перспективные направления
Курсанты почтили память героев
Металлург продолжает традиции номадов
Помогли спасти детскую жизнь
Отважный воин из Каргалы
Новая роль востоковедения
Маленький герой Марса
Основа инновационного развития
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Все дороги ведут в храм
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Как формировалась воинская элита
Луна: возвращение к колыбели
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
Век великой экспансии
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
И золото саков, и угольная шахта
От высоких гор – к большой мечте
Где бьется сердце Сарыжара
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Результат слаженной командной работы
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

От торговых галерей к деловым экосистемам: как Promenade из…
Шымкентская химическая компания вошла в число крупнейших на…
Как УПНК укрепляет производственный суверенитет Казахстана
Мука, корма и растительные масла: новый агрокомплекс открыл…

