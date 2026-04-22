Криптохаб Центральной Азии: как Казахстан регулирует цифровые активы по примеру ОАЭ

Казахстан — один из главных лидеров СНГ в вопросе регулирования криптосферы. Здесь майнинг абсолютно легален (при получении соответствующих лицензий и уплаты налогов), а оборот криптовалют регулируется законом «О цифровых активах». Жители страны могут не только узнать курс эфира к долларуно и свободно купить сотни других криптомонет за тенге. Также накопления в крипте всегда можно вывести на карты банков.

Торговля и обмен цифровых активов возможен на специальных площадках, получивших лицензию от МФЦА, например, Binance — биржа с крупнейшим оборотом цифровых активов в мире.

Ключевые направления сотрудничества

Казахстан не первый год тесно сотрудничает с ОАЭ — мировым лидером в вопросе регулирования криптосистемы. Страны регулярно обмениваются опытом.

Одно из ключевых направлений сотрудничества — борьба с отмыванием денег. Еще в 2023 году Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подписало меморандум с ОАЭ для обмена данными об использовании цифровых активов в преступных целях. Меморандум повысил эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптоактивов. Также сотрудничество привело к упрощению механизма изъятия нелегальных активов.

В РК выстроена система лицензирования и регулирования, при которой торговля криптовалютой разрешена только на площадках, лицензированных МФЦА. Опыт Объединенных Арабских Эмиратов стал примером для создания контролируемой высокотехнологичной системы.

Обе страны стремятся к максимальной унификации подходов к налогообложению и регулирования стейблкоинов. Активное взаимодействие между РК и ОАЭ помогает защитить финансовые системы от рисков, выработать общие стандарты для криптовалютного рынка.

Ключевые различия в регулировании оборота криптовалют

Даже поверхностное сравнение законодательства РК и ОАЭ показывает их стремление развивать криптоиндустрию. В ОАЭ действуют масштабные и либеральные условия, а в Казахстане внимание сфокусировано на регулировании майнинга и работе через специальную финансовую зону. Среди основных различий в подходе:

  • в обеих странах криптовалюта имеет легальный статус, но в Казахстане она пока считается платежным средством;
  • в Объединенных Арабских Эмиратах разрешена свободная торговля на лицензированных биржах, а в Казахстане только через МФЦА;
  • майнинг криптовалют в РК облагается налогом, а доход физических лиц регулируется, в ОАЭ налог на доход от крипты отсутствует;
  • занятие майнингом в Казахстане строго регулируется и требует лицензии, в Эмиратах майнинг активно поощряется, а затраты на электричество минимальные.

Некоторым может показаться, что законы, касающиеся крипты, в Казахстане достаточно строгие. Но опыт сотрудничества с ОАЭ привел и к смягчению некоторых норм. Например, в начале 2026 года были внесены изменения и дополнения, благодаря которым майнеры теперь не обязаны продавать большую часть добытых криптовалют через МФЦА.

Кроме того, внесены поправки, которые говорят о том, что заниматься майнингом теперь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом добыча криптовалют отныне не считается деятельностью по организации оборота цифровых активов.

