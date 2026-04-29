Логистика на этапе переосмысления: как меняется отрасль в Казахстане

С 20 по 23 апреля в Алматы прошло главное для логистической отрасли Казахстана мероприятие – Logforum Asia 2026, – в рамках которого десятки экспертов делились профессиональным знаниями, наблюдениями, трендами и инсайтами рынка, сообщает Kazpravda.kz

Один из таких экспертов, генеральный директор компании MP Solutions Нурмат Суеркулов, рассказал о том, как сегодня устроена отрасль и на что нужно будет обращать внимание игрокам.

Логистика в Казахстане

Логистическая отрасль Казахстана постепенно выходит из фазы экстенсивного роста и входит в более сложный этап.

Сегмент складской недвижимости и 3PL/4PL-операторов постепенно консолидируется вокруг профессиональных игроков. При этом заметную роль продолжают играть крупные дистрибьюторы, ритейл-сети, e-commerce-платформы, – об одной из таких мы поговорим ниже, – и интегрированные логистические операторы. В последние годы рынок также привлекал непрофильных инвесторов, рассматривающих складскую инфраструктуру как арендный бизнес. Однако текущая макроэкономическая ситуация изменила баланс.

«Логистика – это капиталоемкая отрасль, без операционной экспертизы такие проекты становятся уязвимыми. Сейчас с рынка уйдут непрофильные игроки, останутся те, кто умеют работать с эффективностью», – отмечает Нурмат Суеркулов.

Ключевые ограничения развития логистики в Казахстане носят системный характер. Во-первых, это география: большая территория и неравномерное распределение потребления увеличивают стоимость доставки. Во-вторых, масштаб рынка – он существенно меньше, чем у некоторых соседних экономик, что ограничивает развитие. В-третьих, макроэкономическое давление: высокие процентные ставки, замедление потребления, рост требований к эффективности.

«Сейчас идет замедление роста потребления. Все участники рынка – и клиенты, и партнеры – ищут возможности для оптимизации и повышения эффективности», – говорит Нурмат Суеркулов.

Складская логистика остается основным элементом всей отрасли – именно через неё проходит концентрация и перераспределение товарных потоков. За последние годы Казахстан закрепился как крупнейший складской рынок Центральной Азии: объем качественных площадей превысил 2 млн кв. м и продолжает расти.

На этом фоне меняется и структура игроков. Рынок постепенно покидают непрофильные инвесторы, заходившие в логистику как в девелоперский или арендный бизнес.

Глобальные тренды и их локальная адаптация

На глобальном уровне логистика движется в сторону укороченных цепочек поставок, интеграции сервисов и перехода к end-to-end решениям. Производители всё чаще стремятся напрямую работать с рынком, минимизируя число посредников. Казахстан следует этой же логике, но с поправкой на собственные ограничения.

По словам Суеркулова, в ближайшие годы рынок будет меняться системно.

«Это не просто автоматизация отдельных процессов. Это полный цикл – управление стоками, управление процессами, планирование маршрутов. Все будут идти в эту сторону», – говорит он.

При этом сюжетообразующим аспектом становится не только внедрение технологий, но и способность компаний мыслить стратегически. Эксперт выделяет семь главных трендов.

1. Тотальная автоматизация

Здесь речь не только о WMS-системах, а о полной цифровизации: управление запасами, прогнозирование, управления маршрутами, интеграции всех процессов.

2. Искусственный интеллект и роботизация

Развитие инструментов на базе ИИ и роботизация – не тренд, а повседневность. Внедрение таких инструментов в процессы означает качественный прорыв на совсем иной уровень конкуренции, с которым традиционные методы ведения бизнеса не могут сравниться.

3. Формирование экосистем

Отдельным трендом становится формирование бизнес-экосистем, объединяющих, например, логистику, финансы, торговлю и цифровые сервисы.

Пример такой модели – интеграция MP Solutions в экосистему Mercury Properties (холдинг входит в число бизнес-активов Тимура Кулибаева, и ориентирован на долгосрочное планирование в горизонте 10-15 лет). Одним из ключевых проектов внутри нее стал сервис Mercury X, реализованный совместно с Alibaba Group и Halyk Bank. Платформа объединяет закуп товаров у китайских производителей, логистику, таможенное оформление, документальное сопровождение. Снимает барьеры и значительно упрощает операционную работу. Фактически речь идет о экосистеме принципиально новых возможностей для бизнеса.

4. Рост требований к персоналу

Кадровый дефицит, по словам Суеркулова, усиливается. При этом уровень технологий требует более квалифицированных сотрудников и системного обучения.

«Люди в Казахстане есть, а вот сотрудников мало. Квалифицированных сотрудников нужно гораздо больше, чем сейчас есть на рынке, их нужно долго и системно обучать, чтобы качество сервиса всегда повышалось, соответствовало требованиям времени, – говорит Суеркулов. – Для этого на базе MP Solutions существует собственная академия логистики. Кроме того, мы сотрудничаем с ведущими университетами страны».

5. Поиск гибких решений для снижения затрат

Из-за давления макроэкономики компании вынуждены искать нестандартные, более эффективные модели работы. Классическая конкуренция «дешевле, быстрее, лучше» больше не работает. Основной подход – индивидуальная работа с клиентом. Например, оптимизация хранения за счет увеличения уровней, снижение запасов за счет более частых поставок или кастомизация логистических решений под конкретный бизнес. Каждый контракт фактически становится отдельной моделью.

6. Смещение фокуса к долгосрочной стратегии

Часть компаний сейчас сосредоточена на выживании, но крупные игроки начинают мыслить в горизонте 10-15 лет.

7. Переход к модели 3PL/4PL

Рынок неумолимо движется от классической дистрибуции к модели: производитель – логистический оператор – клиент. В этой модели снижается роль ставших доступными ресурсов как денежный капитал и недвижимость, но вырастает потребность и конкуренция за компетенции, знание рынков, потребителей, умение выстраивать эффективные операции.