Машины скопились из-за непогоды на границах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в связи с ухудшением погодных условий в северных областях страны, было временно ограничено движение автотранспорта по дорогам республиканского и областного значения. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

С учетом открытия автомобильных дорог, на отдельных направлениях отмечается скопление автомобилей:

- на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска «Карасу»);

- на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска «Тажен», «Казыгурт»);

- на казахстанско-российском участке (пункт пропуска «Сырым»).

Вместе с тем, пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

Пограничники рекомендуют водителям скорректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.