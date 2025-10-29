Масличные культуры требуют инвестиций

Сельское хозяйство
4
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Решения, принятые в фермерских хозяйствах в пользу диверсификации посевов, требуют серьезных изменений их инфраструктуры, приобретения дополнительной спецтехники, да еще и обучения персонала. Поэтому в фермерском хозяйстве «Ясная поляна», что в Осакаровском районе Карагандинской области, этим летом построили большое зернохранилище для семян подсолнечника. В эти дни оно активно заполняется урожаем.

фото автора

– Опыта по выращиванию этой культуры у нас практически не было, – говорит руководитель «Ясной поляны» Михаил Чолокиди. – Но все же решили нынче сеять 3,5 тысячи гектаров подсолнечника. Ранее на этих полях высевалась твердая пшеница, однако серьезной отдачи от нее не было.

Переход к масличной культуре – дело сложное, поэтому пришлось основательно перестраивать существующую производственную цепочку. Кроме ангара для хранения подсолнечника пришлось закупать дополнительную, вторую по счету, сушильную установку. Дело в том, что непросушенные семечки на хранение закладывать нельзя.

Фермер рассказал, что, кроме перечисленного, пришлось закупать еще и специальную сеялку и около 10 жаток. Но и это еще не все. Новая культура подразумевает и другие средства химической обработки, и удобрения. В общем, диверсификация оказалась не просто высевом дугой других семян, но и потребовала серьезных инвестиций.

Чтобы не пришлось вести уборку поздней осенью, на заснеженных полях с неизменными в таких случаях большими потерями, посевную провели пораньше. Поэтому в начальных числах октября убрали уже до половины площадей подсолнечника. Урожайность культуры составила 15–17 ц⁄га.

По информации руководителя отдела сельского хозяйства Осакаровского района Кабылды Абильдинова, в рамках диверсификации сельскохозяйственных культур за счет сокращения зерновых площади масличных культур были увеличены на 28,7 тыс. га. С учетом нынешнего прироста уборочная площадь масличных в целом достигла 49,4 тыс. га, в том числе подсолнечника – 13,3 тыс. га (прирост на 10,5 тыс. га), льна – 33,2 тыс. га (+15,7 тыс. га), сафлора – 2,1 тыс. га (+ 2,1тыс. га), горчицы – 600 га (+ 300 га). Кроме того, сразу на 500 га выросла площадь картофеля и составила 1 005 га.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, площади под пшеницей сокращены почти на 900 тыс. га. При этом посевы масличных культур увеличены более чем на 1 млн га, в том числе подсолнечника – на 500 тыс. га, льна – на 380 тыс. га, бобовых – на 280 тыс. га. Одновременно идет сокращение площадей под водоемкими культурами. В 2025 году хлопчатник занимает 144,5 тыс. га, из которых 50 тыс. га орошаются капельным методом.

Посевы риса в Кызылординской области уменьшены с 85,6 тыс. до 80,9 тыс. га. Диверсификация посевов позволит укрепить внутренний продовольственный баланс, снизить зависимость от отдельных культур, повысить устойчивость агропромышленного комплекса и доходы фермеров, а более рациональное использование земельных ресурсов, по мнению экспертов, послужит дополнительной гарантией обеспечения продовольст­венной безопасности республики.

#аграрии #урожай #подсолнечник

Сделана ставка на системное обновление

