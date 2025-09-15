Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с департаментом КНБ по Карагандинской области и линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная ДП на транспорте при содействии Карагандинской транспортной прокуратуры на территории станции Ащису Бухар-Жырауского района ликвидировали преступную деятельность группы, систематически занимавшейся хищением дизельного топлива с подвижного состава железной дороги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий задокументировано 28 эпизодов хищений. Задержано 17 участников противоправной деятельности. Проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты около полутонны дизельного топлива, пустые канистры, используемые для перевозки, незарегистрированное огнестрельное оружие, числящееся утраченным в 2017 году в ОМВД РФ, 26 боеприпасов, 7 мобильных телефонов, наркотические вещества», – детализировали в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.