Масштабный фестиваль хлопкопроизводителей «AQ-DALA» прошел в Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

В Отырарском районе Туркестанской области в честь Всемирного дня хлопка, который отмечается 7 октября, состоялся масштабный фестиваль хлопководов «AQ-DALA», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Цель мероприятия – популяризация истории развития хлопководства в регионе, достижений и новшеств отрасли, расширение применения новых технологий, а также выражение признательности труженикам села в рамках Года рабочих профессий.

В рамках фестиваля  прошли экскурсии на хлопковые поля, выставка техники, а также презентация новых агротехнологий.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил аграриев с праздником и наградил лучших работников отрасли.

 – От всей души поздравляю вас с открытием фестиваля хлопка «AQ DALA». Хлопок – основная сельскохозяйственная культура нашего региона. Это не только ключевое сырьё для текстильной промышленности, но и источник благосостояния для тысяч семей, способствующий развитию сельских территорий. Труд наших хлопководов достоин самого большого уважения. В Послании народу Казахстана Глава государства поручил вывести сельское хозяйство на новый уровень, эффективно использовать орошаемые земли и внедрять современные технологии. Он особенно подчеркнул необходимость перехода от производства сырья к глубокой переработке. Мы стремимся не только выращивать хлопок, но и превращать его в готовую продукцию, развивая отечественную текстильную промышленность, – сказал Нуралхан Оралбайулы.

Он отметил, что сегодня мы становимся свидетелями реализации первого проекта в рамках хлопково-текстильного кластера. В специальной экономической зоне «Turan» ведется строительство многофункционального объекта, направленного на глубокую переработку хлопка и экспорт готовой продукции. В будущем пряжа и ткани с брендом «Made in Turkestan» будут представлены на международных рынках. В рамках этого прогрессивного подхода работа по привлечению инвестиций в регион будет продолжена.

Акимат области готов оказывать всестороннюю поддержку и создавать благоприятные условия для каждого инвестора. 

В рамках торжественного мероприятия ряду тружеников были вручены госнаграды, почетные грамоты и благодарственные письма. Церемония награждения завершилась концертной программой с участием звезд эстрады.

В Туркестанской области реализуются проекты по созданию 5 хлопково-текстильных кластеров. Их перерабатывающая мощность составит 193 тысячи тонн в год. В результате будет создано более 7 тысяч рабочих мест.

В акимате области отмечают, что в  рамках инвестиционного проекта в Отырарском районе и городе Арыс на 32 тысячах гектаров были посеяны хлопковые культуры с использованием новых технологий. Цель проекта – за счёт внедрения водосберегающих технологий сократить потребление воды на 50% и увеличить урожайность в 2–3 раза. В условиях глобального дефицита воды это является очень важным и своевременным решением. Новая методика гораздо эффективнее традиционного способа выращивания хлопка. Ранее аграрии региона получали 25 центнеров с гектара или 625 тысяч тенге прибыли, тогда как с новой технологией урожайность достигает более 60 центнеров с гектара, а прибыль увеличивается в 2–3 раза. Это яркое подтверждение успешной стратегии Главы государства.

Государство субсидирует до 80% затрат на внедрение водосберегающих технологий – это большая поддержка и возможность для фермеров. В этом году водосберегающие технологии были внедрены на 59 тысячах гектаров вместо запланированных 27 тысяч – план перевыполнен в 2 раза. В результате сэкономлено более 150 миллионов кубометров воды.

В специальной экономической зоне «Turan» строится многофункциональный объект по глубокой переработке хлопка и экспорту готовой продукции. Планируется запуск восьми текстильных фабрик с полным циклом: прядение, производство ткани, окрашивание и обработка. Первая из них – фабрика по прядению – начнет работу в ноябре этого года. Ожидается ежегодный выпуск 13 тысяч тонн пряжи, 50 миллионов метров ткани и 7 миллионов комплектов постельного белья.

Напомним, в этом году фермеры области выращивают хлопок на 144,5 тысячах гектаров. Ожидается сбор 470 тысяч тонн хлопка-сырца. В Туркестанской области действуют 25 хлопкоочистительных заводов и 175 пунктов приёма хлопка.

#Туркестанская область #экономика #фестиваль #хлопок

