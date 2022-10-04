Массовая миграция: грозит ли Казахстану переизбыток рублевой массы

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос журналистов, наблюдается ли в Казахстане переизбыток рублевой массы из-за наплыва россиян в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Насколько я помню, по информации, которая у меня есть, переизбытка нет», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах после заседания правительства.

Между тем, по его словам, если Национальный банк увидит какую-то угрозу либо необходимость разово вывести образовавшуюся массу в Россию или принять другие меры, это будет обсуждаться с Минфином.

«Этот вопрос находится в плоскости Нацбанка. Порога по принятию мер нет. Вопросы валютного регулирования и соответственные интервенции относятся к компетенции Нацбанка», - резюмировал глава Минфина.