Массовый забег в честь Дня Конституции прошел в Астане

Фото: акимат Астаны

Ко Дню Конституции в Сарыаркинском районе прошел массовый забег Saryarqa Run, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Мы рады, что марафон Saryarqa Run был организован в преддверии празднования Дня Конституции и собрал участников, готовых пробежать дистанцию в 5 километров. Сегодня в спортивном марафоне приняли участие более 500 спортсменов-любителей в возрасте от 16 до 64 лет. Первый финишировал на 15-й минуте, а последний на 40-й минуте. В будущем в планах еще раз организовать. Ждем всех любителей спорта впереди в традиционном «Koktal run», который пройдет в нашем районе», - сказал руководитель отдела социальной сферы района «Сарыарка» Адиль Капсалямов.

23 августа была открыта регистрация на забег Saryarqa Run, и за считанные часы было зарегистрировано 500 человек. По требованиям соревнований принять участие смогли только граждане старше 16 лет. Saryarqa Run отличается от других забегов тем, что зарегистрированные спортсмены-любители не платили никаких взносов.