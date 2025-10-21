Массовый запуск технологии VoWiFi ожидается в Казахстане

Правительство
165
Дана Аменова
специальный корреспондент

Технология VoWiFi для борьбы с «белыми пятнами» в городах станет доступна казахстанцам в 2026 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов пресс-служба Правительства

В Казахстане в 2026 году ожидается массовый запуск технологии VoWiFi, которая позволит совершать и принимать голосовые звонки через любую доступную сеть Wi-Fi, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Внедрение такого инновационного решения позволит устранить проблему «белых пятен» – зон со слабым сотовым сигналом внутри жилых и офисных зданий. Об этом на заседании Правительства сообщили представители сотовой связи.

«Технология VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки через wi-fi. Мы провели успешный пилот на сотрудниках, в следующем году технология станет доступна массово», — отметил исполнительный директор компании «Кар-Тел» Евгений Настрадин.

Как отмечают участники рынка, проблема «белых пятен» остается актуальной, несмотря на 99% покрытие населения связью 4G. Основные причины – активная городская застройка, когда новые здания перекрывают сигнал, и частый демонтаж действующих базовых станций.

#Правительство #технологии #запуск #VoWiFi

