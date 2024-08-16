Мастер-класс для юных археологов

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Игорь Прохоров

Сотрудники музея-заповедника «Ботай» в интерактивной игровой форме провели полевой семинар для детей, чтобы помочь им лучше узнать историю родного края

В день археолога – (неофициальный профессиональный праздник ряда стран ближнего зарубежья и Казахстана) государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» организовал детям поездку в заповедную зону, где органично соединились археологические поселения и живописная природа Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

«Наш коллектив уже давно сотрудничает с центром поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района», - говорит директор музея Куаныш Шакшаков.

По его словам, в силу разных обстоятельств, большинство ребят в этом Центре остались без семейного очага, домашнего уюта, близких родственников. Но их постоянно окружают своим вниманием опытные педагоги, воспитатели, волонтеры, просто неравнодушные люди.

В праздничные даты стало доброй традицией посещение центра сотрудниками музея «Ботай», чтобы вместе с детьми продуктивно и творчески провести время, проявить заботу и поделиться с ними человеческим теплом.

При центре на постоянной основе открыт кружок «Юный археолог», для ребят проводятся экскурсии, выставки, мастер-классы от коллектива музея-заповедника «Ботай». 

Этим летом вместе с сотрудниками музея дети приняли участие в археологических раскопках. Юные археологи изучали методику их проведения, описывали обнаруженные находки. Ведь археология – это особая наука, направленная на постоянный поиск, открытия, разгадку тайн истории, скрытых глубоко под пластами земли.

Многогранность и самобытность ботайской культуры отразилась в особенностях жилища, одежды, в представлениях об окружающей природе, в устном народном творчестве и искусстве.

«Например, удивление у детей вызвал тот факт, что ботайские древние жилища соединены углубленным крытым переходом для удобного передвижения зимой, - говорит Куаныш Шакшаков. -  Ребята узнали, что в центре каждого жилища находился очаг, в котором ботайцы обжигали керамику, готовили пищу».

Сотрудники музея рассказали детям, почему внутренний интерьер жилищ украшен черепами лошадей, ведь это символ доместикации (одомашнивания) дикой степной лошади.

Воспитанники центра теперь также знают, что в технологии строительства жилищ ботайцев было предусмотрено возведение бревенчатого основания, использования глины длягерметизации сооружения.

Ребятам во время полевого семинара были показаны мастер-классы по лепке керамической посуды, изготовлению каменного диска, обработки шкур животных, измельчению корней растений для лекарств.

Поскольку нынешние дети растут и развиваются во времена цифровых технологий, им, конечно же, было интересно управление БПЛА и аэрофотосъемка. А еще воспитанники центра учились собирать разбирать палатку и туристический мешок.

Полевой семинар завершился соревнованиями по метанию копья и стрельбой из лука. Победителей, конечно же, наградили подарками, что вызвало бурю радости у воспитанников центра.

Ребята с удовольствием провели свой досуг, изучая историю родной земли, получили положительные, яркие впечатления.

#дети #раскопки #Ботай

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