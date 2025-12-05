Фото: Сенат

Участники встречи обозначили перспективы развития отрасли и обменялись мнениями касательно их реализации, а также подвели итоги года.

Приветствуя участников заседания, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на приоритетах обрабатывающей промышленности, которые были обозначены Главой государства в Послании народу Казахстана. Для их своевременной и качественной реализации, обеспечения новых точек роста, он подчеркнул важность применения современных подходов и тесного взаимодействия государственных органов и бизнеса. Такой принцип будет способствовать укреплению позиций отрасли на внутреннем рынке и ее развитию на международном уровне.

«В сентябрьском Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо отметил важность развития обрабатывающей промышленности. В целом машиностроение, как наукоемкая, сложная и передовая отрасль, является одним из ключевых драйверов индустриального развития страны. Отрасль формирует мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики, а ее продукция отличается высокой добавленной стоимостью. Именно поэтому, Парламент в рамках установок Главы государства последовательно создает систему поддержки отрасли», – сказал председатель Палаты.

Он подробно остановился на работе Палаты в этом направлении, уделив особое внимание подготовленному сенаторами совместно с Союзом машиностроителей Казахстана проекту закона, направленного на поддержку машиностроения. Документ охватывает важнейшие меры по развитию автомобильной промышленности, созданию отраслевых кластеров, развитию СЭЗ и индустриальных зон, а также дуального образования.

Вместе с тем, члены Координационного совета сошлись во мнении, что несмотря на определенные результаты, ряд задач, как ранее было озвучено и в ходе круглого стола по вопросам развития машиностроения в г.Сарань Карагандинской области, требует дополнительной проработки в рамках Комплексного плана развития машиностроения на 2024-2028 годы. Речь шла о дефиците кадров, недостаточности современных технологий и инвестиций для модернизации оборудования, но, прежде всего, об импортозависимости. Так, в ряде стратегических сегментов машиностроения: нефтегазовое, горно-металлургическое и энергетическое машиностроение, уровень локализации составляет 20-30%, а потребность в квалифицированных специалистах доходит до 7 000 человек.

Участники также обменялись мнениями и предложениями касательно деятельности и промежуточных результатах крупных промышленных проектов, уровня локализации, модернизации оборудования и расширения линейки выпускаемой продукции. Обсудили вопросы цифровизации и внедрения современных технологических решений.

В заседании также приняли участие первый заместитель Премьер-министра, председатель Координационного совета Роман Скляр, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, представители профильных Министерств и ведущих отечественных предприятий.