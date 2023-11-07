Маулен Ашимбаев встретился с министром толерантности и сосуществования ОАЭ

Парламент
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В рамках визита в ОАЭ председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с министром толерантности и сосуществования  шейхом Нахаян бен Мубарак Аль-Нахаяном. Стороны обозначили перспективы дальнейшего укрепления партнёрства и расширения межпарламентского сотрудничества.

Фото: Н.Байбулин

В ходе встречи была отмечена схожесть стратегических позиций Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов по многим вопросам международной повестки.

В частности, речь шла о стремлении к мирному сосуществованию и продвижению идей толерантности, объединению совместных усилий в противостоянии современным вызовам и глобальным проблемам, обозначенным, в том числе, накануне, на прошедшей международной конференции по вопросам участия религиозных лидеров в решении экологических проблем.

Изменение климата, как отметил Маулен Ашимбаев, одна из самых насущных проблем на глобальном уровне, в том числе для Казахстана. В этой связи он выразил готовность к содействию решению указанных проблем в рамках реализации концепции Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Глобальное изменение климата приводит к дефициту воды в нашем регионе и различным проблемам в развитии агропромышленного комплекса. Также очевидно, что это угроза всему миру и важно объединить усилия всех конструктивных сил в этом направлении. В такой сложный период особое значение имеет культивирование взаимопонимания и уважения. Считаем, что потенциал религиозных деятелей должен активнее использоваться при решении глобальных проблем, в том числе экологических», – резюмировал спикер, пожелав успешного проведения предстоящей климатической конференции COP28.

В этот же день Маулен Ашимбаев встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. На встрече была отмечена высокая роль религиозных лидеров и значение духовной дипломатии в решении глобальных вопросов и содействии мирному разрешению актуальных проблем.

Также Маулен Ашимбаев посетил комплекс Дом семьи Авраама, в состав которого входят религиозные сооружения трёх авраамических религий – ислама, христианства и иудаизма.

В рамках визита члены казахстанской делегации ознакомились и с деятельностью международного финансового центра Abu Dhabi Global Market. Отметим, что эта организация, занимающая 32-е место в рейтинге глобальных финансовых центров, активно сотрудничает и с Международным финансовым центром Астана (МФЦА). Между организациями подписано 3 соответствующих меморандума.

С работой ОАЭ по поддержке стартапов, депутаты ознакомились в ходе посещения технологического экосистемного центра «Hub71». Его ключевая задача - поддержка и стимулирование стартапов и компаний в сфере информационных технологий и инноваций. Предоставляя стартапам доступ к капиталу и экспертам, центр поддерживает их в различных секторах, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, финансовые технологии и здравоохранение.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев #визит #ОАЭ

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