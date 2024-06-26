Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта

Сенат, Цифровизация
124
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта, основателем и исполнительным директором Университета Сингулярности, автором бестселлера «Взрывной рост» Салимом Исмаилом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Он прибыл в Казахстан для участия в глобальном бизнес-форуме «New Vision: Сила Бизнеса» в Алматы.

В ходе встречи собеседники обсудили влияние глобальных тенденций и ИИ-технологий на экономическое развитие страны. Как отметил Маулен Ашимбаев, по иницитиве главы государства в Казахстане реализуются масштабные реформы, направленные на создание современной экономической модели, основанной на инновациях.  

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал конкретные меры по диверсификации нашей экономики. Особое внимание уделено таким секторам, как обрабатывающая промышленность, машиностроение, нефтехимия, транспорт и логистика, туризм и сельское хозяйство. Наша цель – удвоить ВВП и довести его до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Казахстан добился заметного прогресса в улучшении делового климата. В том числе благодаря таким мерам, как стабилизация налогового законодательства и создание благоприятных условий для инвестиций», – отметил спикер палаты и ознакомил собеседника с ключевыми результатами проводимых в Казахстане реформ.

Учитывая, что к 2030 году вклад ИИ в мировую экономику, по прогнозам экспертов, достигнет 16 трлн долларов, особое внимание было уделено задачам по формированию экосистемы искусственного интеллекта и подготовке специалистов в данной сфере в Казахстане.

Со своей стороны, Салим Исмаил поблагодарил Маулена Ашимбаева за проявленный интерес к ИИ-технологиям. Он также выразил заинтересованность в изучении казахстанских отраслевых разработок и обозначил готовность к сотрудничеству по ключевым направлениям.

Отметим, Салим Исмаил имеет значительный практический опыт в разработке стратегий с применением искусственного интеллекта для крупнейших мировых компаний и оказании консультаций для ряда правительств и глав государств.

#Сенат #Ашимбаев #искусственный интеллект

Популярное

Все
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Эффективный институт обратной связи
Разбитые дороги мешают развитию
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков
Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области
Сербия установила антирекорд на Евро - 2024
Равные возможности для всех
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Маулен Ашимбаев встретился с председателем ОБСЕ
Заключить договор с коммунальными службами онлайн стало воз…
Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по вы…
Прикрепиться к поликлинике онлайн могут кандасы и иностранцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]