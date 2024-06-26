Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта, основателем и исполнительным директором Университета Сингулярности, автором бестселлера «Взрывной рост» Салимом Исмаилом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Он прибыл в Казахстан для участия в глобальном бизнес-форуме «New Vision: Сила Бизнеса» в Алматы.

В ходе встречи собеседники обсудили влияние глобальных тенденций и ИИ-технологий на экономическое развитие страны. Как отметил Маулен Ашимбаев, по иницитиве главы государства в Казахстане реализуются масштабные реформы, направленные на создание современной экономической модели, основанной на инновациях.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал конкретные меры по диверсификации нашей экономики. Особое внимание уделено таким секторам, как обрабатывающая промышленность, машиностроение, нефтехимия, транспорт и логистика, туризм и сельское хозяйство. Наша цель – удвоить ВВП и довести его до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Казахстан добился заметного прогресса в улучшении делового климата. В том числе благодаря таким мерам, как стабилизация налогового законодательства и создание благоприятных условий для инвестиций», – отметил спикер палаты и ознакомил собеседника с ключевыми результатами проводимых в Казахстане реформ.

Учитывая, что к 2030 году вклад ИИ в мировую экономику, по прогнозам экспертов, достигнет 16 трлн долларов, особое внимание было уделено задачам по формированию экосистемы искусственного интеллекта и подготовке специалистов в данной сфере в Казахстане.

Со своей стороны, Салим Исмаил поблагодарил Маулена Ашимбаева за проявленный интерес к ИИ-технологиям. Он также выразил заинтересованность в изучении казахстанских отраслевых разработок и обозначил готовность к сотрудничеству по ключевым направлениям.

Отметим, Салим Исмаил имеет значительный практический опыт в разработке стратегий с применением искусственного интеллекта для крупнейших мировых компаний и оказании консультаций для ряда правительств и глав государств.