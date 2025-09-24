Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя собеседника, Маулен Ашимбаев высоко оценил конструктивные и стратегические отношения с Венгрией – важным и надежным партнёром Казахстана в Европейском союзе. Он также подчеркнул, что между двумя государствами налажен регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне.

«Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, укрепляются экономическое взаимодействие и культурно-гуманитарные связи. Высокий доверительный характер наших отношений был вновь подтвержден во время успешного государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Будапешт в прошлом году. По итогам переговоров было принято Совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив, а также подписан ряд важных договоренностей в торгово-экономической сфере. Мы высоко ценим сложившиеся дружественные связи между Парламентом Казахстана и Государственным собранием Венгрии, и заинтересованы в их укреплении», – сказал спикер Сената и подчеркнул необходимость активизации связей законодательных органов Казахстана и Венгрии.

Собеседники также обменялись видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая взаимодействие в рамках групп дружбы и Парламентских Ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, а также Межпарламентского Союза. Особое внимание также уделено было сотрудничеству в рамках Парламентской Ассамблеи тюркских государств, в которой Венгрия участвует в качестве наблюдателя. В этом ключе были обсуждены роль парламентариев в дальнейшем развитии торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, сферы образования и других отраслей, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, спикер Сената отметил важность развития духовной дипломатии и выразил признательность Венгрии за активную поддержку и значительный вклад в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Как было отмечено, в этом году, в работе VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, впервые принимал участие Государственный секретарь по делам церквей, меньшинств и гражданским вопросам Венгрии Миклош Шолтэс.

Со своей стороны Ласло Кёвер отметил важность наращивания межпарламентского взаимодействия и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.