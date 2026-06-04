Осужденным родителям расширят право на телефонные звонки детям

Сенат
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил пакет поправок по вопросам приведения законодательства в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, а также совершенствования норм о выборах, прокуратуре, социальном обеспечении и уголовно-исполнительной системе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил сенатор Марат Кожаев, изменения и дополнения вносятся в 81 законодательный акт, включая 15 кодексов.

Значительный блок поправок касается гуманизации уголовно-исполнительной системы и защиты прав осужденных, имеющих малолетних детей. В частности, законом снимаются действующие ограничения на телефонные переговоры для осужденных женщин, воспитывающих малолетних детей, а также для мужчин, которые в одиночку воспитывают ребенка.

«Сегодня Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает ограничения на количество телефонных разговоров в зависимости от условий отбывания наказания. После вступления закона в силу эти ограничения для указанной категории осужденных будут исключены. Право на телефонные переговоры сохранится исключительно для поддержания связи с малолетними детьми в соответствии с установленной законодательством периодичностью», - пояснил сенатор.

Кроме того, важным нововведением станет предоставление права осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, а также мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка, два раза в год выезжать за пределы учреждений минимальной безопасности для краткосрочных свиданий с детьми.

Поправками также отдельно закрепляются и разграничиваются права женщин, отбывающих наказание в учреждениях средней и максимальной безопасности. По словам сенатора, это позволит улучшить условия их содержания и усилить гарантии защиты их прав.

Еще одной новеллой станет внедрение механизма условного сокращения срока наказания. Во исполнение поручения Главы государства о внедрении прогрессивных подходов к ресоциализации осужденных в Уголовный кодекс вводится новая статья 73-1.

Согласно ей, если осужденный в течение одного года не имеет дисциплинарных взысканий, суд сможет условно сократить оставшийся срок лишения свободы на один месяц. Предполагается, что такая мера будет стимулировать соблюдение закона и порядка в местах лишения свободы, а также способствовать более успешной реинтеграции осужденных в общество.

Помимо вопросов уголовно-исполнительной системы, закон содержит ряд других важных изменений. В частности, уточняется порядок избрания членов территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, расширяются основания досрочного прекращения полномочий депутатов маслихатов за счет введения механизма отзыва депутатов, избранных по одномандатным округам.

Для повышения прозрачности работы местного самоуправления вводится обязательная публикация сведений о составе собраний местных сообществ на интернет-ресурсах соответствующих органов.

Отдельный блок поправок направлен на усиление защиты прав инвесторов. В рамках реализации указа Президента от 17 декабря 2025 года органы прокуратуры наделяются дополнительными полномочиями по сопровождению инвестиционных проектов и координации деятельности государственных органов в этой сфере.

Кроме того, Генеральный прокурор получит статус Инвестиционного омбудсмена. На региональном уровне его функции будут выполнять инвестиционные прокуроры областей, а также городов республиканского значения и столицы. При этом за прокуратурой сохраняются полномочия по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов.

По словам Марата Кожаева, принятые поправки направлены на дальнейшее совершенствование законодательства, укрепление гарантий прав граждан, поддержку инвесторов и продолжение курса на гуманизацию уголовно-исполнительной системы.

#Сенат #осужденные #телефонные звонки

Популярное

Все
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Ошибок быть не может
Сделано с добрым сердцем
Шанырак под небесно-голубым флагом
Увеличится загрузка предприятий
Поселил на поле «цифру»
Карметкомбинат модернизируется
В соответствии со стандартами
С уверенностью – в будущее
Мудрый, добрый, человечный...
С заботой о гражданах
Три фактора конституционной реформы
Открылся новый реабилитационный центр
Исполнение поручений Президента: масштабную систему поддержки граждан выстроили в РК
Ужесточен контроль качества дорожных работ
Закон Республики Казахстан
Реформирование дошкольного и начального образования обсудили в правительстве
Новые объекты открыли ко Дню защиты детей
Книга – источник знаний
Норвежский прорыв Бибисары
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Административной юстиции – пять лет
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных…
Пакет важнейших законов
Роль социального предпринимательства
Объявлен старт приема заявок на конкурс среди журналистов «…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]