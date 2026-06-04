Осужденным родителям расширят право на телефонные звонки детям

Сенат на пленарном заседании одобрил пакет поправок по вопросам приведения законодательства в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, а также совершенствования норм о выборах, прокуратуре, социальном обеспечении и уголовно-исполнительной системе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил сенатор Марат Кожаев, изменения и дополнения вносятся в 81 законодательный акт, включая 15 кодексов.

Значительный блок поправок касается гуманизации уголовно-исполнительной системы и защиты прав осужденных, имеющих малолетних детей. В частности, законом снимаются действующие ограничения на телефонные переговоры для осужденных женщин, воспитывающих малолетних детей, а также для мужчин, которые в одиночку воспитывают ребенка.

«Сегодня Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает ограничения на количество телефонных разговоров в зависимости от условий отбывания наказания. После вступления закона в силу эти ограничения для указанной категории осужденных будут исключены. Право на телефонные переговоры сохранится исключительно для поддержания связи с малолетними детьми в соответствии с установленной законодательством периодичностью», - пояснил сенатор.

Кроме того, важным нововведением станет предоставление права осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, а также мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка, два раза в год выезжать за пределы учреждений минимальной безопасности для краткосрочных свиданий с детьми.

Поправками также отдельно закрепляются и разграничиваются права женщин, отбывающих наказание в учреждениях средней и максимальной безопасности. По словам сенатора, это позволит улучшить условия их содержания и усилить гарантии защиты их прав.

Еще одной новеллой станет внедрение механизма условного сокращения срока наказания. Во исполнение поручения Главы государства о внедрении прогрессивных подходов к ресоциализации осужденных в Уголовный кодекс вводится новая статья 73-1.

Согласно ей, если осужденный в течение одного года не имеет дисциплинарных взысканий, суд сможет условно сократить оставшийся срок лишения свободы на один месяц. Предполагается, что такая мера будет стимулировать соблюдение закона и порядка в местах лишения свободы, а также способствовать более успешной реинтеграции осужденных в общество.

Помимо вопросов уголовно-исполнительной системы, закон содержит ряд других важных изменений. В частности, уточняется порядок избрания членов территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, расширяются основания досрочного прекращения полномочий депутатов маслихатов за счет введения механизма отзыва депутатов, избранных по одномандатным округам.

Для повышения прозрачности работы местного самоуправления вводится обязательная публикация сведений о составе собраний местных сообществ на интернет-ресурсах соответствующих органов.

Отдельный блок поправок направлен на усиление защиты прав инвесторов. В рамках реализации указа Президента от 17 декабря 2025 года органы прокуратуры наделяются дополнительными полномочиями по сопровождению инвестиционных проектов и координации деятельности государственных органов в этой сфере.

Кроме того, Генеральный прокурор получит статус Инвестиционного омбудсмена. На региональном уровне его функции будут выполнять инвестиционные прокуроры областей, а также городов республиканского значения и столицы. При этом за прокуратурой сохраняются полномочия по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов.

По словам Марата Кожаева, принятые поправки направлены на дальнейшее совершенствование законодательства, укрепление гарантий прав граждан, поддержку инвесторов и продолжение курса на гуманизацию уголовно-исполнительной системы.