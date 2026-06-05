Проблемы Каспия и Жайыка обсудили парламентарии с жителями Атырауской области

Фото: пресс-служба Сената

XII заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК состоялось в Атырау под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева. Также сенаторы встретились с общественностью и работниками ряда социальных и промышленных объектов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе заседания парламентской комиссии были обозначены проблемы экологического состояния водных бассейнов региона. В частности, особого внимания к себе, по мнению спикера Сената, требуют вопросы, связанные с загрязнением, сокращением популяции рыб и усиливающимся антропогенным воздействием на экосистемы региона.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, что стремительное снижение уровня Каспийского моря уже перестало быть исключительно региональной проблемой и приобрело глобальный характер. В качестве практического ответа Казахстаном инициирована разработка Межгосударственной программы сохранения водных ресурсов Каспийского моря. Продолжая продвижение международной водной повестки, Глава государства также выступил с инициативой создания Центра анализа водных проблем под эгидой ШОС в Астане, а также предложил создать Международную водную организацию в качестве специализированного агентства ООН. Не менее актуальным является вопрос по реке Жайык. Важно отметить, что эти проблемы нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Они требуют межведомственной координации, научно обоснованных решений, активного участия местных исполнительных органов, экспертного сообщества, общественных экологических объединений и международных партнеров», – сказал Маулен Ашимбаев.

Отмечено в ходе встречи было и отсутствие системного подхода к вопросу снижению уровня Каспия. В районе дельты Жайыка и побережья Мангистауской области берег отступил на 30-35 км, что привело к засолению почв, деградации экосистем и потере нерестилищ. Увеличивается риск возникновения пыльных бурь с токсичными отложениями.

Председатель парламентской комиссии подчеркнул, что сохранение Каспийского моря и реки Жайык – это вопрос долгосрочной экологической безопасности, качества жизни граждан и устойчивого развития всего прикаспийского региона, обозначив ключевые задачи для предстоящей совместной работы государства, науки, общественности, бизнеса и международных партнеров для достижения ЦУР.

Участие в заседании парламентской комиссии, наряду с депутатами Сената и Мажилиса, приняли министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, аким Атырауской области Серик Шапкенов, представители министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, национальной экономики.

С докладами также выступили постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, международный эксперт по управлению водными ресурсами и изменению климата, координатор центрально-азиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата Булат Есекин, руководство акиматов регионов, представители общественных и международных организаций.

Представителями госорганов и экспертами были озвучены рекомендации и инициативы по дальнейшей совместной работе, ход реализации которых, как отметил Председатель Сената, будет на контроле общественности и заинтересованных сторон.

В ходе встречи с молодежью председатель Палаты выделил ключевые аспекты Основного закона, охарактеризовав документ как долгосрочный вектор развития государства и модернизации политической системы через комплексную перезагрузку институтов. В совокупности эти изменения создадут гибкую государственную структуру, способную оперативно реагировать на современные вызовы. Он также подчеркнул, что реализация законодательных новелл напрямую зависит от вовлеченности молодых людей, их знаний и готовности брать на себя ответственность за судьбу страны.

«По инициативе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был разработан проект новой Конституции, принятый гражданами на всенародном референдуме 15 марта. Основной закон официально вступит в силу 1 июля. Эта поистине Народная Конституция открыла новый этап в построении Справедливого Казахстана, где высшей ценностью являются Независимость, Государственность, а также права и интересы граждан. По сути, все нынешние масштабные изменения и обновленная институциональная среда создаются ради будущих поколений. Новая Конституция открывает перед молодежью большие возможности, но вместе с тем накладывает и серьезную ответственность. Молодое поколение должно глубоко осознавать историческую значимость реформы и принимать самое активное участие в её реализации», – сказал председатель Сената, обращаясь к участникам встречи.

Подчеркивая важность активного участия молодежи в процессе строительства Справедливого Казахстана, Маулен Ашимбаев также рассказал о предпринимаемых государством мерах поддержки и акцентировал внимание на ценностях, определяющих новый облик нации. Ориентиром на этом пути, по его словам, служит концепция Президента Касым-Жомарта Токаева «Адал азамат», которая, опираясь на учение Абая «Толық адам», определяет трудолюбие, порядочность, профессионализм, непрерывное обучение и патриотизм в качестве важнейших ценностей для каждого человека.

В этот день депутаты Сената встретились с коллективами ТОО «КазТурбоРемонт» и ознакомились с деятельностью центра социальной реабилитации лиц с инвалидностью «Алмалы».