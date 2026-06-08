Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Кубка мира по бочча

Финал Кубка мира Astana 2026 World Boccia Cup состоялся сегодня в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Участие в торжественной церемонии принял спикер Сената Парламента, Президент Казахстанской Федерации по бочча Маулен Ашимбаев.

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что благодаря инициативам Главы государства Касым-Жомарта Токаева по построению инклюзивного общества в Казахстане динамично развивается параспорт, а проведение Кубка мира по бочча стало реальным результатом этой системной работы.

«В последние годы по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуются важные инициативы по формированию инклюзивного общества. В рамках этих инициатив динамично развивается параспорт, казахстанские параатлеты добиваются высоких результатов на международном уровне. Кроме того, в стране проводятся такие соревнования международного уровня, как Кубок мира по бочча. Все спортсмены без исключения продемонстрировали в ходе состязаний высокое мастерство и профессионализм, свойственные чемпионам», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к спортсменам, и пожелал им побед.

Вместе с тем, как отметил Президент Казахстанской Федерации бочча, главным достижением Кубка мира стали не медали, а дружба, инклюзия и объединяющая сила спорта. От имени федерации он поблагодарил организаторов, волонтеров, судей и команду World Boccia за вклад в успешное проведение турнира.

«Истинная ценность Кубка мира по бочча выходит далеко за рамки медалей и результатов. Чемпионат стал символом дружбы, взаимного уважения и силы спорта, объединяющего людей из разных стран и культур. Этот турнир еще раз показал, что бочча – это не только спорт. Это пример силы духа, равных возможностей и непоколебимой воли к победе. Надеюсь, что завязавшаяся дружба между командами, спортсменами и тренерами, останется с вами надолго, а воспоминания о Казахстане будут самыми теплыми», – сказал Маулен Ашимбаев.

По итогам в командных соревнованиях первое место в категории ВС1 заняла Индонезия, второе и третье разделили Португалия и Корея.

В категории ВС3 золото завоевала Франция. Параспортсмены Италии и Сингапура удостоились серебряной и бронзовой медалей соответственно.

Победителем Кубка мира по бочча в категории ВС4 стала Великобритания. Второе место получил Специальный административный район Гонконг, КНР, а третье - КНР.

Отметим, международный турнир «Astana 2026 World Boccia Cup», который проходил в Астане с 1 июня, входит в систему официальных рейтинговых соревнований и является важнейшим квалификационным этапом отбора на предстоящие Паралимпийские игры. Среди участников – Бразилия, Канада, Китай, Великобритания, Южная Корея, Франция, Португалия. На сегодняшний день в национальную сборную Казахстана по бочча входит около 50 параспортсменов.