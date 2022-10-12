Фото из открытых источников
Мажилис
Майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона «О цифровых активах в Республике Казахстан» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Основной и 4 сопутствующих законопроекта разработаны депутатами Мажилиса в порядке законодательной инициативы.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, целью законопроектов является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.

Документами регламентируется деятельность майнеров в ряде сфер. Так, в сфере энергетики вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии в отрасли. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы.

Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии.

Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана.

«До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения», – пояснила депутат.

Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра «Астана» без рисков для финансовой системы Казахстана.

«Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах, начиная с 2024 года», – акцентировала Екатерина Смышляева.

В части налогообложения также вводится ряд норм. Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт, планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах.

Вводятся нормы и по режиму безопасности процесса майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более 1 миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом имеет место использование «черных» обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в «тени».

«Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и, согласно проекту, будут интегрированы с информсистемами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему «серых» майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы», – отметила депутат.

Она подчеркнула, что законопроекты являются первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в Казахстане. Он позволит переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга. Это особенно актуально в свете последних изменений в технологии добычи цифровых активов.

Кроме того, законопроектом предусмотрены положения по регулированию рынка обеспеченных цифровых активов, представляющих собой цифровой аналог ценных бумаг и являющихся новым инвестиционным инструментом.

«Законопроекты разрабатывались в течение года, прошли обсуждение на разных площадках, получили поддержку экспертов и Правительства», – подытожила народный избранник.

Популярное

Все
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Старая сказка на новый лад
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
Модницам на заметку
Овощи круглый год
Ориентир – Новый Казахстан
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
На земле отцов
Суд да дело
Принципиальный шаг в новую эпоху
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Кто отправится в Глазго
Сломанные судьбы
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Расширяются связи
Многое нужно наверстать
Тариф для ускорения
Время решительных мер
Крупнейшая в Центральной Азии
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Поручения , Послания , Мажилис
Парламент принял в работу проект закона об амнистии для уча…
Международное сотрудничество , Мажилис
Одобрена ратификация договора о делимитации госграницы межд…
Президент , Мажилис
Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане
Мажилис , Недвижимость
Вывести из "тени" рынок арендного жилья требует депутат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]