Майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона «О цифровых активах в Республике Казахстан» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Основной и 4 сопутствующих законопроекта разработаны депутатами Мажилиса в порядке законодательной инициативы.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, целью законопроектов является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.

Документами регламентируется деятельность майнеров в ряде сфер. Так, в сфере энергетики вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии в отрасли. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы.

Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии.

Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана.

«До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения», – пояснила депутат.

Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра «Астана» без рисков для финансовой системы Казахстана.

«Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах, начиная с 2024 года», – акцентировала Екатерина Смышляева.

В части налогообложения также вводится ряд норм. Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт, планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах.

Вводятся нормы и по режиму безопасности процесса майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более 1 миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом имеет место использование «черных» обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в «тени».

«Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и, согласно проекту, будут интегрированы с информсистемами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему «серых» майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы», – отметила депутат.

Она подчеркнула, что законопроекты являются первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в Казахстане. Он позволит переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга. Это особенно актуально в свете последних изменений в технологии добычи цифровых активов.

Кроме того, законопроектом предусмотрены положения по регулированию рынка обеспеченных цифровых активов, представляющих собой цифровой аналог ценных бумаг и являющихся новым инвестиционным инструментом.

«Законопроекты разрабатывались в течение года, прошли обсуждение на разных площадках, получили поддержку экспертов и Правительства», – подытожила народный избранник.