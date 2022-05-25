Фото: gov.kz
Мажилис , Экономика , Энергетика
Майнишь дешево – плати налог выше
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, с начала 2022 года в стране уже ввели плату за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии. Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы.

«Данный вопрос всесторонне рассмотрен. Наше предложение – увеличить плату за цифровой майнинг. Этот вопрос обсужден с бизнес-сообществом и соответствующими ассоциациями. Принято решение по дифференциации. (…) Налог зависит от стоимости электроэнергии. Если они будут закупать дорогостоящую электроэнергию, они будут оплачивать меньше. Если будет дешевая электроэнергия, они будут оплачивать больше», — пояснил Куантыров.

При этом для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки на уровне действующих.

В целом проект закона направлен на привлечение дополнительных средств в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, уменьшение риска вывода капитала за рубеж, реинвестирование средств в развитие производства, оказание стимулирующих мер для освоения новых месторождений, а также совершенствование налогового администрирования.

В рамках данного проекта закона предлагается увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с применением дифференцированного подхода налогообложения, освобождение от уплаты НДПИ для новых месторождений с привязкой к уровню рентабельности.

Кроме того, предлагается  отмена льгот по дивидендам и обложение их налогом, ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами-нерезидентами,  введение норм, позволяющих регулировать вопросы предоставления налоговых льгот при возмещении ущерба, причиненного в период действия чрезвычайного положения, а также  установление ставок акцизов на табачную продукцию, в том числе в целях реализации норм Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза.

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