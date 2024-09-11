Мажилис принял соглашение о приобретении Катаром банка и телекоммуникационной компании в РК

Мажилис , Экономика
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил заместителя премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан  Байбазаров, соглашение было подписано 20 марта 2024 года в городе Доха для реализации договоренностей между двумя странами по итогам визита главы государства в Катар в феврале 2024 года.

Соглашение представляет собой перечень условий, на базе которых осуществляется инвестирование со стороны катарских компаний в проекты, реализуемые на территории Республики Казахстан. Документ предусматривает снижение рисков для инвесторов и создание привлекательной инвестиционной среды. Реализация соглашения позволит привлечь инвестиции на общую сумму около 20 млрд долларов США.

В целом соглашением предусматривается реализация 9 совместных инвестиционных проектов в стране, включая телекоммуникации, энергетику, добычу и транспортировку газа, финансовую отрасль, в том числе проект приобретения 100% акций АО «Bereke Bank» «Lesha Bank»

«Данный проект обеспечит реализацию поручения главы государства привлечь в страну 3 надежных иностранных банка в целях повышения конкуренции в банковской сфере, рассмотренного в рамках Послания народу Казахстана 2023 года. Реализация проекта позволит привлечь новый капитал в финансовую систему», - считает глава МНЭ. 

Также предусматривается проект продажи компании «Мобайл Телеком-Сервис» АО «Казахтелеком»

«Продажа «Мобайл Телеком-Сервис» АО «Казахтелеком» катарской компании Power International Holding будет способствовать либерализации телекоммуникационной отрасли и росту конкуренции. Инвестиции катарской компании Power International Holding в Теле2 позволят внедрить передовые технологии, расширить телекоммуникационную инфраструктуру и оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с международными стандартами», - пояснил Байбазаров. 

Также соглашение включает 3 проекта по строительству газоперерабатывающих заводов мощностью 1, 2.5, 6 млрд  кубометров в год.

«Реализация проектов направлена на рациональное использование ресурсной базы месторождения Кашаган, а также увеличение производства товарного газа для покрытия внутренних потребностей страны. Ввод в эксплуатацию газоперерабатывающих заводов позволит производить 6,9 млрд м3 товарного газа в год, 410 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 60 тыс. тонн газового конденсата и 777 тыс. тонн серы. В целом данные проекты увеличат объем производства товарного газа в стране на 18%. По каждому из проектов по строительству газоперерабатывающего завода ожидается создание новых рабочих органов: на этапе строительства – 2000 человек, на этапе эксплуатации – 600 человек», - сказал министр. 

Кроме того, в рамках документа планируется реализация проекта строительства второй линии магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

«Реализация проекта позволит обеспечить энергетическую безопасность страны. Также обеспечит увеличение пропускной способности газотранспортной системы, сохранение объемов экспорта газа в направлении Китайской Народной Республики, перевод алматинской ТЭЦ на газ. На этапе строительства планируется создать 4 000 новых рабочих мест, на этапе эксплуатации - 300. В целом реализация проекта позволит удовлетворить растущие потребности южного, центрального и северного регионов, а также поддержать экспортные объемы», - сказал министр. 

Кроме того, предусмотрен проект строительства новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода «КС-14-Костанай-Актобе». Проект направлен на обеспечение газоснабжения населения города Костаная и Костанайской области, а также увеличение пропускной способности газотранспортной системы страны.На этапе строительства планируется создать 2 000 новых рабочих мест, на этапе эксплуатации - 400. Ожидается, что проект обеспечит газоснабжение Костанайской области и местных промышленных предприятий, что повысит энергетическую безопасность региона, а также позволит удовлетворить растущие потребности в газе.

В рамках соглашения также включены проекты строительства электростанции на базе парогазовой установки в Кызылординской области и  строительства гидроэлектростанции на реке Иртыш мощностью до 350 мВт.

#мажилис #Катар

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