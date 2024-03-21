Мажилис проведет парламентские слушания по озвученным на Национальном курултае вопросам

Законопроект о противодействии торговле людьми был разработан по поручению Главы государства. Министр внутренних дел Ержан Саденов, комментируя его положения, сообщил, что документ содержит новый понятийный аппарат и приведен в соответствие с меж­дународными стандартами.

Законопроектом предусмотрены четыре основные направления – это парт­нерство, профилактика, преследование и помощь.

Партнерство подразумевает совместную деятельность уполномоченных, государственных, местных исполнительных органов, некоммерческих организаций по оказанию жертвам социальных услуг. Профилактика охватывает оценку рисков торговли людьми, меры предупреждения и порядок перенаправления жертв с целью оказания помощи. Преследование – отсылочная норма на уголовное законодательство по всем формам торговли людьми.

– Проектом предусмотрены все имею­щиеся права жертв торговли людьми. Объединение соответствующих норм в единый акт упростит процесс борьбы со злом... Предусмотрен алгоритм работы с жертвами с момента выявления и до выхода из ситуации, причем вне зависимос­ти от гражданства лиц. Создаются правовые основы оказания помощи потенциальным жерт­вам. Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних – наиболее уязвимой категории, – подчеркнул Ержан Саденов.

В своем содокладе член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Марат Башимов добавил, что сопутствующими поправками вводится административная ответственность за несообщение должностными лицами медицинских и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорож­денного.

– Кроме того, важным является привлечение к административной ответственности тех, кто не заключает трудовые договоры с потенциальными жертвами торговли людьми и несовершеннолетними. Вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через Интернет. Определение торговли людьми расширено способами вовлечения граждан в незаконную эксплуатацию, что даст правоохранительным органам возможность возбуждать уголовное дело во всех перечисленных случаях, – проинформировал Марат Башимов.

В ходе обсуждения документов неожиданно проявил себя традиционно консервативно настроенный депутат Анас Баккожаев. Напомним: ранее, во время обсуж­дения закона о бытовом насилии, народный избранник обвинил женщин в том, что они иногда сами провоцируют мужчин на насилие своими... «длинными языками».

Сейчас же депутат озаботился судьбой жертв обычая «Похищение невесты» и считает, что этот обряд есть не что иное, как проявление средневековья. Мажилисмен подчеркнул: он является ярым приверженцем национальных традиций и ценностей, но Казахстан – цивилизованная страна, и таким обычаям в ней не место.

При этом Анас Баккожаев сослался на статью в «Википедии», соглас­но которой традиция похищения невест существует в Эфиопии. Но мы не должны, считает депутат, быть в одном ряду с этим африканским государством.

– Где Эфиопия, а где мы! – взыграл в депутате патриотический дух.

В этой связи Анас Баккожаев поинтересовался, какова статистика по кражам невест в Казахстане, и, очевидно, переживая за репутацию родины, потребовал убрать касающиеся Казахстана «позорные данные из «Википедии».

Глава МВД Ержан Саденов согласился с тем, что этот вопрос весьма актуальный.

– Вы правы, вопрос актуальный. На сегодняшний день не могу сказать, что большое количество таких фактов регистрируется... Но похищение невесты – это похищение человека. И мы готовы рассмот­реть данный вопрос, – успокоил министр депутата.

Депутат Мурат Абенов в этой связи предложил дополнить 25-ю статью Уголовного кодекса нормой об ответственности за похищение невес­ты. Он констатировал, что так называемые «женихи» часто освобождаются от ответственности, если в их действиях нет состава уголовного преступления.

Нужны хотя бы штрафы. О том, какой психологический ущерб наносится похищенным «невес­там», депутаты умолчали. В свою очередь глава МВД поддержал предложение внести необходимую норму.

Важную проблему поднял депутат Ерболат Саурыков. В Казахстане, по его словам, растет возврат детей в детские дома.

– Число случаев возврата детей в приюты увеличилось на 64%. В 2021 году 197 детей было возвращено, в

2022-м – 217. Данные сведения получены из надежных источников. В чем причина? – поинтересовался он.

Вице-министр просвещения Едил Оспан подтвердил информацию и с сожалением констатировал, что количество возвращаемых в детские дома детей действительно увеличивается. При этом он напомнил, что сейчас в Мажилисе находится законопроект по защите прав детей, согласно которому вводится инс­титут приемных родителей.

– Полагаю, это окажет свое воздействие, поскольку права будут у профприемных родителей. Им, а также усыновителям будет предоставлено сопровождение в лице сотрудника – специалиста. Думаю, это позволит решить системный вопрос, – сказал он.

Мажилис также принял инициированный парламентариями закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства во втором чтении. Как сообщил руководитель рабочей группы Берик Бейсенгалиев, в ходе работы над документом после первого чтения депутаты внесли в него дополнительные нормы.

– Они касаются определения предельного размера годовой эффективной ставки вознаграж­дения (ГЭСВ) по кредитам и мик­рокредитам, введения моратория до 2026 года на продажу долгов граждан по банковским займам и микрокредитам коллекторским агентствам, исключения особого режима регулирования так называемых микрокредитов до заработной платы, закрепления за банковским омбудсменом полномочий по рассмотрению споров только по банковским займам и введения института микрофинансового омбудсмена с наделением его компетенцией по рассмотрению споров по микрокредитам, – пояснил Берик Бейсенгалиев.

Кроме того, предлагается установить запрет на выселение в отопительный сезон семей, где имеются лица с инвалидностью первой или второй групп. Банкам, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы физичес­кому лицу без согласия супруга или суп­руги. Автоматизирован процесс предоставления военнослужащим отсрочки платежей по займу на срок прохождения срочной воинской службы.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что данный закон стал ответом на жалобы граждан по поводу их финансовых проблем.

– Новые нормы, предусмотренные законом, создают условия для предотвращения попадания казахстанцев в долги. Он также защищает потребителей от произвола со стороны коллекторов. В целом принятый закон будет способствовать значительному сокращению задолженности среди населения. Это улучшит социальное положение наших граждан, даст им финансовую свободу и уверенность, – подчеркнул председатель палаты.

Кроме того, Мажилис ратифицировал Протокол о внесении изменений в казахстанско-китайский Договор об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.

Поправками уточняются функ­ции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных органов обеих сторон. Мажилис также согласился с поправками Сената в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам здравоохранения».

В завершение пленарного заседания спикер Мажилиса Ерлан Кошанов анонсировал парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае.

– Глава государства определил основные ориентиры духовно-идеологического и социально-экономического развития страны, направленные на улучшение благосостояния народа. Выступление Президента – это по-настоящему прог­раммный документ. Касым-Жомарт Кемелевич озвучил актуальные проблемы и предложил свое стратегическое видение по их скорейшему решению. Глава государства поставил ряд задач и перед депутатами. Теперь мы должны в срочном порядке приступить к работе по их реализации, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса отметил, что, выступая на курултае, Президент выразил свою позицию относительно предложения молодежи и общественников по нынешнему гербу государства. Он приз­вал всех обсудить этот вопрос и прийти к единому взвешенному решению. Свое мнение должны сказать и специалисты в области геральдики.

– Наш герб должен стать главным символом, передающим нашу многовековую историю, достижения нашего государства, самобытность и особую духовность нашего народа. Самое главное, чтобы он стал государственным символом, объединяющим всех, отражающим устремления общества в светлое будущее. Этой работой займется специальная комиссия, которая организует дискуссии с обществом, – заявил Ерлан Кошанов.

Спикер также подчеркнул, что Президент поручил принять до конца текущей сессии поступивший в работу Мажилиса законопроект по борьбе с лудоманией, разработанный по инициативе парламентариев. Решения на законодательном уровне также требуют проблемы производства и распространения наркотиков, вандализма и другие. В совершенствовании нуждается законодательство в сферах археологии, государственной символики и государственных наград.

– Считаю, что необходимо провести парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае. Нам нужно вместе определить наши цели и задачи по реализации конкретных предложений, выдвинутых на данной площадке, – заключил Ерлан Кошанов.