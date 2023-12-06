Мажилис ратифицировал соглашения о поощрении и защите инвестиций с Сингапуром и Катаром

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Сингапуром и Катаром, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечается в заключениях, целью соглашений являются создание благоприятных условий для более тесного двустороннего экономического сотрудничества, а также стимулирование предпринимательских инициатив и увеличение благосостояния сторон.

Казахстан и стороны соглашений – Сингапур и Катар – поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов государства другой стороны для осуществления инвестиций на своей территории в соответствии со своим национальным законодательством и общей экономической политикой, а также предоставляют инвестициям инвесторов государства другой стороны справедливый и равноправный режим, полную защиту и безопасность в соответствии с обычным международным правом.

Так, в соглашении с Сингапуром для этих целей определяются национальный режим и режим наибольшего благоприятствования для инвесторов обоих государств, оговариваются условия компенсации за убытки и осуществление переводов, ограничения для защиты платежного баланса и суброгации. Также соглашением предусмотрено, что стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.

В свою очередь по второму ратифицированному Мажилисом соглашению Казахстан и Катар оставляют за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

Соглашения предусматривают урегулирование споров между стороной и инвестором государства другой стороны, а также споров между сторонами.