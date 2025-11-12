Мажилис принял в работу проект Закона «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил на пленарном заседании депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, документ подготовлен в целях защиты врачей и медицинских работников.
"В нем предлагаются конкретные нормы, предусматривающие значительное ужесточение наказания за применение насилия в отношении представителей медицины", - сказал он.
Мажилисмен подчеркнул, что в последние годы такие случаи участились и привел примеры, когда один врач был избит на рабочем месте, другой подвергся оскорблениям в доме, куда был вызван для оказания скорой помощи.
"Недопустимо, чтобы подобные ситуации происходили", - заявил Аймагамбетов.
Депутат напомнил, что Глава государства неоднократно поднимал этот вопрос.
"Этим летом президент также поддержал инициативу депутатов и поручил правительству принять конкретные меры. Комитет готов принять этот документ в работу и подготовить соответствующее заключение", - добавил он.