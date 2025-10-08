Мажилис утвердил усиление госконтроля в сфере строительства

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев, настал момент для комплексного пересмотра законодательства.

- Мы стоим на пороге новой эры цифровизации, внедрения современных технологий, и переосмысления роли строительной продукции в рамках полного жизненного цикла — от замысла и проектирования до эксплуатации и утилизации, - сказал он.

Документ направлен на создание благоприятной и безопасной среды обитания для жизнедеятельности человека, в том числе обеспечение доступности (безбаръерности) для маломобильных групп населения, участие общественности в обсуждении решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с возможностью внесения предложений по принимаемым решениям, затрагивающих общественные или частные интересы.

Кроме того, нормами вводится координация работ по совершенствованию государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства путем определения национального института технического нормирования и создания при нем профильных технических комитетов. Также предусматриваются новеллы, направленные на своевременное реагирование за допущенные нарушения в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности путем внедрения мер оперативного реагирования.

Внедряется сертификация специалистов в строительной сфере для повышения их квалификации, информационное сопровождение систем архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также применение информационного моделирования строительных объектов при архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на этапах жизненного цикла строительного объекта.

Проектом кодекса усиливается государственный контроль за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью – заказчики будут добровольно подавать план-график посещения строительного объекта органами государственного архитектурно-строительного контроля при уведомлении о начале строительства.

Также внедряются особые способы проектирования и строительства в сейсмических зонах для определения сейсмического риска при возможных землетрясениях. Предусматривается и  участие государственных органов в приемке строительных объектов в эксплуатацию в целях проведения проверки на соответствие государственным нормативным документам.

«Кроме того, проект Строительного кодекса охватывает стадии эксплуатации и постутилизации строительных объектов, а также нормы по увеличению гарантийного срока строительного объекта с действующих двух до пяти лет, что обеспечит повышение качества строительства и защиту прав и законных интересов граждан на получение качественных строительных объектов», - говорится в заключении к документу.

