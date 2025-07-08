В Уральске продолжается строительство нового микрорайона «Ақжайық», рассчитанного на 50 тысяч жителей. Пока в эксплуатацию сданы восемь многоквартирных домов. С ходом работ ознакомился депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Бактыкожа Измухамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: партия AMANAT

Первыми новосёлами стали очередники: в сентябре 2023 года заселён пятиэтажный дом на 60 квартир, а в феврале 2025 года ключи от новых квартир получили ещё 120 семей. Всего в рамках первой очереди предусмотрено строительство 25 домов. В микрорайоне уже введён в эксплуатацию реабилитационный медицинский центр на 150 мест, построены насосные станции, проложены магистральные инженерные сети, теплотрассы и внутренняя дорожная сеть.

– Ақжайық – это стратегический жилой кластер, создаваемый с прицелом на рост населения, развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни. Мы должны не просто строить дома, а формировать полноценную среду, в которой будут жить молодые семьи, специалисты, очередники. И здесь важно, чтобы застройка опиралась на принципы устойчивого планирования – с парками, школами, поликлиниками и доступным транспортом, – подчеркнул Бактыкожа Измухамбетов.

Депутат также добавил, что в настоящее время в работе у мажилисменов находится проект нового Строительного кодекса. Он предусматривает повышение контроля качества строительства, введения оперативного реагирования на выявленные нарушения, а также требования к качеству стройматериалов.

Отдельной темой встречи стали вопросы восстановления жилья после разрушительных паводков 2024 года. Депутат отметил, что в Уральске и районах области завершены строительство и ремонт более 2 тыс. домов, семьи получили новое жильё или денежные компенсации. По словам Бактыкожи Измухамбетова, контроль за этой работой остаётся на повестке дня членов фракции партии AMANAT.

В рамках предвыборной программы «Вместе с народом!» за прошлый год в Западно-Казахстанской области были построены 637,4 кв. м. нового жилья. В целом до 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 3,2 млн кв. м. жилья, провести капитальный ремонт более чем в 100 жилых домах, проложить порядка 600 км инженерно-коммунальных сетей. Данные меры позволят обеспечить жильём порядка 20 тысяч семей.